Polyneux spricht

von polyneux, 24.03.2010, 26 Kommentare

Pressemitteilung – Zur sofortigen Freigabe – Deutschlands beliebtes Service-Magazin „Polyneux“ wartet, auf vereinzelten vielfachen Leserwunsch, seit dem heutigen Tag nun auch mit einen Podcast auf. Dies sei der erste Schritt auf dem Weg erst zu einem unheimlichen Medienimperium, dann der Weltherrschaft, ließ ein Mitglied des Polytbüros, Nille, verlautbaren, bis zur ersten Polyneux-Printausgabe könne es nicht mehr weit sein.

SpielerDrei teilt für die Dauer einer Hörspielkassette seine profundes Geschwärme über „GTA IV“, „The Ballad of Gay Tony“ und kratzt ebenfalls am direkten Vorgänger sowie dem anderen Addon „The Lost and Damned“. Und Nille ist auch dabei. Klingt spannend? Nee, haben wir auch nicht gedacht.

Was euch in dieser Folge erwartet:

Ein paar kleinere Storyspoiler SpielerDrei beweist auf einen Schlag einen Mangel an Tischmanieren und Street-Credibility 100% mehr Kohärenz als das letzte gemeinsame Projekt von Drei und Nille Wir sagen ständig „The Lost and the Damned“ anstatt „The Lost and Damned“ Wildes Durcheinandergerede und nervöses Gekichere

Was euch leider entging:

Jede Menge Stammeln und Wortfindungsschwierigkeiten Nilles schmutzige Geheimnisse, sowohl ingame als auch im RL eine echt schlechte Namensidee für unsere theoretische Zuhörerschaft

So, jetzt mal Spaß beiseite: Da dies unser erster Podcastversuch war, hat er noch einen etwas experimentellen Charakter. Da wir sehr viel Spaß bei der Sache hatten, möchten wir ganz inständig um Feedback bitten, sei es hier in den Kommentaren oder gerne auch per Mail, wenn ihr uns nicht hier vor allen Leuten beleidigen wollt. Themen- und Verbesserungsvorschläge, völlige Ablehnung und unkritisches Lob ist alles wirklich gern gesehen und auch bitter nötig. Sollen wir lieber nur noch schreiben? Brach für dich eine Welt zusammen, weil du dachtest, dass wir in echt ganz anders klängen? Hast du detaillierte Anleitungen, wie wir den Wohlklang unserer Kehlköpfe noch verlustfreier in Daten umwandeln können? Bitte melde dich.

Links zum Podcast: RSS-Feed | iTunes



Tags: Artikel, Podcast, Episodes, Gay Tony, Grand Theft Auto, GTA, Liberty City, Podcast, Polyneux spricht, The Lost and Damned