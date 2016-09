Polyneux spricht, Volume 2

von polyneux, 06.04.2010, 23 Kommentare

„Auf einem Bein kann man nicht stehen“, besagt schon ein altes Kriegsveteranen-Sprichtwort. Und weil dem so ist, haben SpielerZwei und Christian sich beeilt, alsbald nicht nur die zweite Ausgabe unseres – bereits jetzt in der strategischen Zielgruppe der 14-17,5jährigen Semicore-Spieler – populären Podcasts hinterher zu schieben, sondern auch gleich noch mit einem ganzen Reigen bunter Gesprächsthemen aufzuwarten, bei denen es Euch nur so die Ohren wegfetzen wird. Versprochen ist versprochen.

All jenen, die es interessiert, verraten wir unter anderem, warum:

Christian nicht weiß, warum er denn jetzt genau Final Fantasy 13 langweilig findet… SpielerZwei umso mehr weiß, warum er Silent Hill: Shattered Memories doof findet… …und Metro 90210 2033 irgendwie auch so halb …während bei S.T.A.L.K.E.R. die Meinungen im Rückblick auseinander gehen SpielerZwei von Red Steel 2 Muskelkater im rechten Arm hat Beide den Game Room total ätzend finden… Downloadable Content sowieso eher so „geht so“ ist… Und sowieso und überhaupt.

Außerdem verrät Euch SpielerZwei, warum er Podcasts definitiv doof findet. Im Gegensatz zu Christian, für den das alles total toll und aufregend und mindestens noch eine Tasse Kaffee wert ist. Das und vieles mehr bietet sich Euch nach nur einem Klick auf den Play-Button!

Darauf einen Dujardin. Prost!

