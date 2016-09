Polyneux spricht, Volume 5

von polyneux, 12.08.2010, 2 Kommentare

Wieder fanden sich drei Berufs-Polytiker in der realen Virtualität ein, um euch im dritt-kürzesten Polyneux-Podcast aller Zeiten (wohlgemerkt von bislang insgesamt fünf epischen Sülz-Festen) das Ohr abzunagen. Christian, Manu und Nille wagen einen Blick in die Kristallkugel und prophezeien, was uns in der kommenden Woche, während der Gamescom in Köln, erwarten könnte. Aber wir wären nicht Team Polyneux, und nicht umsonst erscheint diese Ausgabe des Podcasts am Freitag, dem 13., ginge nicht etwas vollkommen schief: Nilles Exemplar hatte anscheinend einen riesigen Sprung und Christian hat, statt in die Glaskugel, einfach nur ins Glas geschaut – Einzig Manu nervt uns schon seit Tagen auf Twitter damit, daß er mit einigen seiner Vorhersagen richtig lag. ;)

Hier ein paar Beispiele für unsere mehr oder weniger unzulänglichen Prognosen:

Nintendo wird, zu unserem Bedauern, auf der Gamescom leider weder den 3DS, noch den “Vitality Sensor” (und vermutlich auch keine angeketteten Hostessen) zeigen.

Irrational Games hat, ganz zur Freude von Manu, mittlerweile bestätigt, daß dort an einem “Bioshock”-Prequel gearbeitet wird.

Die PSP2 wurde zwar nicht angekündigt, doch es wurde bekannt, daß Sony, aller Wahrscheinlichkeit nach, an einem auf’s Spielen ausgelegten Android-Phone werkelt.

Obwohl die Realität unsere Voraussagen zum Teil bereits eingeholt hat, hoffen wir, daß ihr dennoch Spaß an unserer Unterhaltung haben werdet.

Übrigens: Es bleiben nur noch zwei Tage bis unser großes Gewinnspiel endet. Wer noch einen der Preise einstreichen möchte, sollte sich also sputen.

