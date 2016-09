Polyneux spricht, Volume 7 (PSP-Edition)

von polyneux, 30.08.2010, 18 Kommentare

Happy Birthday, PSP!

Der Launchtag in Europa war der 1.9.2005, daher feiern Chris und Manu den 5ten Geburtstag von Sonys Handheld passend dazu mit dem ersten Themenpodcast in unserer Reihe „polyneux spricht“.

In angenehmen 50 Minuten (eat this, SpielerZwei!) wird mit dem Gerücht aufgeräumt, dass es für die PSP keine guten Spiele geben würde, sprechen wir ein wenig über den Launch der PSP Go, einem potentiellem Nachfolger und vergleichen unsere Top 5 Spiele für das System, auch wenn bei Manu eine Top 5 nicht zwingend aus genau 5 Titeln bestehen muss.

Als kleine Orientierung und für die bessere Recherche und Aufstockung des „Pile of Shame“, hier die Liste der besprochenenen Spiele in unsortierter Reihenfolge. (Ist das jetzt auch ein Spoiler, eigentlich?)

Jeanne d’Arc / God of War: Chains of Olympus & und das kommende God of Sparta / Grand Theft Auto: Chinatown Wars / GTA: Liberty City Stories / GTA: Vice City Stories / Puzzle Quest: Challenge of the Warlords / Castlevania: The Dracula X Chronicles (Rondo of Blood Remake mit inkludiertem SotN) / Lumines I + II / Wipeout Pure / Final Fantasy Tactics: The War of The Lions / Metal Gear Solid: Portable Ops / Metal Gear Acid 1 + 2 / LittleBigPlanet / Burnout: Legends / Patapon I & II und bald III / Daxter / LocoRoco 1+2 / Ratchet and Clank: Size Matters / LEGO Star Wars II: The Original Trilogy & Lego Indiana Jones / Crisis Core: Final Fantasy VII / Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Collection / Tekken: Dark Resurrection / Soul Calibur / Gran Turismo / Worms: Open Warfare I + II

