Polyneux spricht, Vol. 9 (motivierte Edition)

von polyneux, 06.12.2010, 36 Kommentare

Unzählige Äonen sind durch den Flux-Kompensator geschwommen, seit die letzte Folge unseres allseits ignorierten beliebten Podcasts ins endlose Nichts gesendet wurde. Zeit für neue Schandtaten! Diesmal treiben Euch Christian, Manu und SpielerZwei mit Ihrer Meinung darüber auf die Palme, warum manche Spiele besser sind stärker motivieren als andere und warum eine gute Story oder eine exzellente Spielmechanik alleine den Wombat noch nicht fett machen.

Dabei reißen wir unter anderem Titel wie Super Meat Boy, The Darkness, Alan Wake, Enslaved, Burnout Paradise Need for Speed: Hot Pursuit, Psychonauts und Silent Hill an, benutzen das böse Wort „Gameplay“, legen offen, was wir alles nicht zu Ende gespielt haben, freuen uns auf angeregte Diskussionen in unseren Kommentaren und üben uns in Selbstzensur. Das – und noch viel mehr – gibt es wie immer nach nur einem Klick und natürlich auf iTunes im Abo.

Viel Spaß!

Tags: Artikel, Podcast, Gameplay, Motivation, Podcast, Polyneux spricht