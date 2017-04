POLYGON – Die Lieblingsspiele der Spieleblogs

von polyneux, 16.12.2010, 78 Kommentare

Das Spiel des Jahres. Dass es das eigentlich gar nicht gibt und die Formulierung immer lauten müsste: „Mein Spiel des Jahres“, egal von wem und wo so ein Titel verliehen wird – darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, da sind wir uns wohl alle einig. Nicht ohne Grund gibt es auf Polyneux und in immer mehr Blogs keine Prozentwertungen unter den Spielen. Spiele lassen sich nicht objektiv vergleichen. Dennoch macht es großen Spaß, das Jahr Revue passieren zu lassen und in die Diskussion einzusteigen, was jeden von uns denn dieses Jahr am meisten Spaß gemacht, was uns beschäftigt und gegruselt oder was uns enttäuscht und überrascht hat. So ziemlich jedes Spieleblog bringt dazu gegen Jahresende – vereinzelt auch erst im Frühjahr des Folgejahres – einen Artikel dazu heraus.

Die Idee:

Könnte man daraus nicht mehr machen? Die deutschen Spieleblogs sind doch ein kaum mehr wegzudenkendes Medium geworden wenn es darum geht herauszufinden, wie ich als Spieler aus der Unmenge an Angeboten genau die Titel finde, die zu mir passen. Welches Spiel würde wohl oben auf dem Treppchen stehen, wenn man einfach all die Leute dazu befragt, die sich mit den Games auskennen, weil sie es nicht beruflich machen müssen, sondern aus purer Leidenschaft spielen? Die sogar so viel Herzblut in dieses Hobby stecken, dass sie dafür unentgeltlich Freizeit opfern, um ellenlange, persönliche Artikel zu schreiben, die meistens den immer gleichen „Grafik/Sound/Gameplay“-Textbausteinen der klassischen Printmagazine um Längen überlegen sind? Welches Spiel ist das Lieblingsspiel der deutschen Gamingblogs?

Lasst und das doch gemeinsam rausfinden!

POLYGON – Die Lieblingsspiele der deutschen Spieleblogs 2010

Warum Polygon? Nun, da kommt einfach alles zusammen: Poly ist griechisch und bedeutet „mehrere, viele“, unterstreicht also die Idee des Zusammenschlusses der deutschen Spieleblogs, gleichzeitig drückt es die Vielfalt der Spiele aus, die benannt werden und hat natürlich auch durch die Polygone der 3D-Modelle einen direkten, spielerischen Bezug. Dass auch unser Blog „Poly“ im Namen trägt ist natürlich kein Zufall und selbstredend wollen wir als Initiator der Idee einen Teil des Ruhmeskuchen für uns haben. Aber wir sind überzeugt, dass genügend Fame und Bitches bei der Aktion für alle Beteiligten abfallen werden. Selbst für Pascal mit seinem Babyface. Mal ehrlich: Der Name „These Allerlei End of Action Grind SuperPoly is dead Kollision-Spielbude“ war einfach zu sperrig, sorry guys.

Ein paar Rahmenbedingungen:

Abstimmen dürfen alle nicht-kommerziellen, deutschsprachigen Gaming-Blogs, die seit mindestens 6 Monaten online sind. Jedes Blog tritt als eine gemeinsame Stimme auf, egal wie viele Autoren an diesem Blog beteiligt sind. Jedes Blog nennt seine Top 3 Spiele pro Kategorie, es können auch weniger als 3 Titel genannt werden. Jede Nennung gibt einen Punkt. Habt ihr selbst eine der Plattformen nicht im Haushalt stehen und auch sonst keine Berührungen damit: macht nichts.

In Kategorien, die ihr aufgrund mangelnder Konsole o.ä. nicht bedienen könnt, dürft ihr euch natürlich auch der Stimme enthalten. Natürlich dürft ihr auch Titel, die ihr auf der einen Plattform gespielt habt, in einer anderen Kategorie nennen, falls das Spiel dort erschienen ist. Je fundierter eure Wahl, desto qualitativer das Endergebnis.

Wie das Blog ansonsten zu seiner Entscheidung der drei Titel pro Kategorie kommt, ist dem Blog freigestellt, es sollte aber die Stimme der/des Autoren sein und kein Leservoting. Die Liste mit den Titeln darf und soll auch gerne vorab im Blog veröffentlich werden, wichtig ist nur, dass uns die Liste der Titel bis zum 31.12.2010 (zusätzlich) an info@polyneux.de geschickt wird. Danach werten wir diese Liste dann aus und geben die Gewinner dann Anfang des Jahres bekannt. Alle teilnehmenden Blogs und deren Stimmen werden nach der Wahl bei uns im Artikel veröffentlicht. So geht Blogparade heute – und Transparenz ist ja gerade sowieso total in. Wenn ihr die Liste zu einem Artikel verarbeitet, schickt uns in der Mail einfach den Link dazu mit, damit wir direkt dahin verweisen können. Natürlich dürft ihr auch gerne den Header der Aktion aus unserem Post verwenden, den uns Lomp gestaltet hat, solange ihr ihn unverändert verwendet. Wenn ihr das Logo auf weißem Hintergrund braucht, könnt ihr es hier herunterladen.

Und das sind die Kategorien, in denen Ihr voten dürft:

Es dürfen selbstredend nur Spiele mit einem 2010er Release-Datum in Deutschland genannt werden (Sorry, Kirby!)

PC/Mac

PlayStation 3

Xbox 360

Wii

Eigenständiger Download-only-Titel (XBL/PSN/WiiWare/PC-Indie)

DLC/AddOn

Handheld/Mobil (iOS, DS, PSP, Android ,etc.)

Uns ist natürlich klar, dass es da draußen immer mehr Multiplattform-Titel gibt und die ganze Exklusiv-Klamotte ein aussterbendes Phänomen ist. Deshalb spricht auch nichts dagegen, einzelne Titel gleich für mehrere Plattformen zu nominieren. Am Ende entscheidet schlicht die Häufigkeit der Nennungen je Kategorie. Das Spiel mit den meisten Nennungen über alle Plattformen hinweg wird natürlich gesondert erwähnt.

Natürlich dürft und sollt ihr diese Aktion bekannt machen. Das ist unsere gemeinsame Stimme, also ruft alle Spiele-Blogger dazu auf, an der Aktion teilzunehmen. Wenn die Gewinner feststehen, bereiten wir das für die Publisher auf und werden dann im Namen aller beteiligten Blogs die Awards verleihen.

Wir sind gespannt auf eure Nominierungslisten!

(Nachtrag: Die Gewinner der Aktion finden sich in diesem Artikel)



Tags: Artikel, Award, Spiel des Jahres, Spiel des Jahres 2010, Spieleblogs