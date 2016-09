Polyneux spricht, Vol. 10 (Guru Meditation Edition)

von polyneux, 07.03.2011, 22 Kommentare

ICE CREAM! ICE CREAM!

In der längst überfälligen Jubiläums-Folge unseres kleinen Themen-Podcasts plaudern diesmal vier alte Männer (Enk, SpielerZwei, Christian und Manu) über ihre erste spanische „Freundin“, namentlich einen Computer aus grauer Vorzeit: Den Commodore Amiga – Gott, was haben wir Zeit vor dieser beige-farbenen, als Heimcomputer getarnten Konsole verbracht. Welch Glück, dass die Werbemenschen von Commodore unseren Eltern damals vorgaugelten, wir würden damit auch arbeiten können. EDV und so! Klar!

Fun-Fact: Der Name Amiga wurde übrigens unter anderem aus dem Grund gewählt, weil er alphabetisch vor Atari und Apple gelistet wird. <3

In diesem Sinne viel Spaß mit 1,5 h Podcast direkt hier im Webplayer oder natürlich bei iTunes im Abo.

Wir freuen uns auf angeregte Diskussionen und eure Erinnerungsberichte in den Kommentaren. Wie versprochen hier zum mitschauen beim Podcast unsere gesammelten, hangepickten Recherche-Videos (in unsortierter Reihenfolge):

