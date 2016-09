Polyneux spricht, Vol. 11 (Gamescom 2011 Edition)

von polyneux, 19.08.2011, 5 Kommentare

Nach einer etwas längeren Pause spricht Polyneux mal wieder. In dieser Ausgabe berichten wir (Chris, Manu und SpielerZwei) von der Gamescom 2011 in Köln. Sehr chaotisch, roh und komplett ungeschnitten. Euch erwartet ein äußerst dilettantisches Gespräch, das gestern mitten im Biergarten des Business-Bereichs der GC aufgenommen wurde. Im Verlauf des Podcasts gesellen sich noch überraschend die Kollegen Jeremy (auf dessen Presseausweis merkwürdigerweise Stephan Günther stand…) und Arne von Superlevel sowie Kristin von Zockwork Orange zu uns. Außerdem werden wir ungefähr alle 2 Minuten von irgendwelchen Presse-Honks mit Grilltellern in der Hand angepflaumt, weil wir eine komplette Bierzeltgarnitur blockieren (es war gerade Mittagszeit…). Da wir Euch den Gonzo-Charme der ganzen Aktion nicht vorenthalten wollten, sind Sound- und Inhaltsqualität eher mittelprächtig, aber vielleicht macht es Euch ja trotzdem Spaß, uns knapp 36 Minuten zuzuhören…

