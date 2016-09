Polyneux spricht, Vol. 12 (Indizierte Edition)

von polyneux, 21.10.2011, 26 Kommentare

Hallo, liebe Freunde der gepflegten Langeweile! In der 12. Ausgabe des Polyneux-Podcasts unterhalten sich Manu und SpielerZwei mit ihrem Gast Frank über Gewaltdarstellungen in Computer- und Videospielen. Der Frank hat natürlich auch einen Nachnamen und einen Beruf. Allerdings müssen wir Euch beides vorenthalten, da er beruflich mit, ähm, nennen wir es einmal „sensiblen Fällen“ zu tun hat und wir bei Nennung von mehr Details eine Interview-Genehmigung seines Arbeitgebers, inklusive entsprechender Vorgaben und Einschränkungen seitens der zuständigen Pressestelle, hätten einholen müssen. Von daher müsst Ihr uns jetzt einfach mal glauben, dass Frank, auch über seine Diplomarbeit hinaus, wirklich ein Experte bezüglich dieser Thematik ist.

Es geht in dem gut einstündigen Gespräch u.a. um die kürzlich erfolgte Listenstreichung von Doom und die Frage, warum z.B. Dead Space und Gears Of War 3 ungeschnitten in Deutschland erscheinen durften. Handelt es sich hier lediglich um Einzelfälle oder werden USK und BPjM tatsächlich immer liberaler? Darüber hinaus könnt Ihr einiges über die Arbeit dieser beiden Organisationen und den aktuellen Stand der Wirkungsforschung bezüglich der Gewaltdarstellung in Medien erfahren. Viel Spaß dabei!

Links zum Podcast: RSS-Feed | iTunes



Tags: Artikel, Podcast, BPjM, Indizierung, Jugendschutz, Podcast, Polyneux spricht, USK