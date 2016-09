Polyneux spricht, Vol. 14 (Headshot Edition)

von polyneux, 21.04.2012, 6 Kommentare

Dieses Mal lautet unser Podcast-Thema: „First-Person-Shooter – gestern und heute“. Neben den Polynesen Manu, Stiftnürsel und SpielerZwei sind auch die Kollegen Rudolf Inderst und Peter Klement vom Titel-Magazin mit von der Partie. Von Wolfenstein 3D bis Battlefield 3 geht es in gewohnter Kraut-und-Rüben-Manier durch gut 20 Jahre FPS-Geschichte. Ob Singleplayer, Multiplayer, PC oder Konsole, es wird alles Mögliche angeschnitten, aber nichts totgequatscht. Auto-Heal vs. Medipack, Schlauchlevel vs. OpenWorld oder 1st-Person vs. 3rd-Person sind nur einige der vielen Fässer, die im Laufe des Gesprächs aufgemacht werden. Wer tiefgreifenden Erkenntnisgewinn auf Dissertationsniveau erwartet, wird natürlich wieder gnadenlos enttäuscht, aber wenn Ihr Lust habt, 5 Shooter-Honks beim netten Plausch über ihr Lieblings-Genre zuzuhören, dann könntet Ihr die folgenden 90 Minuten ganz unterhaltsam finden…

Die Intro-/Outro-Muzak stammt wieder von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

