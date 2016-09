Polyneux spricht, Vol. 16 (Double-B-Edition)

von polyneux, 04.10.2012, 9 Kommentare

In der 16. Ausgabe unseres Podcasts unterhalten wir uns über zwei der wichtigsten Entwicklerstudios der letzten zwei Dekaden: Blizzard Entertainment und Bioware. Wir vergleichen, schwelgen in Erinnerungen und spekulieren über die Zukunft. „Wir“, das sind übrigens Chris, SpielerZwei und unser Podcast-Stammgast Björn vom Agitpopblog.

Dass der Podcast schon am 17. September aufgenommen wurde, aber erst heute online gegangen ist, hat folgenden Grund: Einen Tag nach unserer Aufnahme-Session erklärten die beiden Bioware-Gründer Ray Muzyka & Greg Zeschuk ihren Abschied vom Unternehmen. Chris‘ erste Reaktion war: „Wir können den Podcast von gestern wegschmeißen!“ – Soweit kam es zwar nicht, aber dennoch wurde tagelang hin und her überlegt, ob wir z.B. einen zusätzlichen Take aufnehmen oder ob wir das Ganze im Podcast-Text thematisieren oder was auch immer. Als wir uns dann endlich dazu durchgerungen hatten, keine zusätzliche Aufnahme mehr zu machen und Euch stattdessen lediglich auf den „dummen Zufall“ aufmerksam zu machen, wurde der fertige Schnitt der Aufnahme freundlicherweise von Chris‚ Schnittsoftware aufgefressen (*rülps*). Also musste der ganze Podcast ein weiteres Mal komplett bearbeitet werden, was auch wieder einige Tage in Anspruch nahm. Ihr seht also, Folge 16 von „Polyneux spricht“ ist inoffizielle eigentlich unsere „Pleiten, Pech und Pannen Edition“…

Hier noch ein paar weiterführenden Links zu den angesprochenen Themen:

Interview mit Chris Metzen

Making of Neverwinter Nights

Interview mit Max Schaefer

Interview mit Matt Uelmen

Interview mit Jay Wilson

Diablo 2 Making Of von Erich Schaefer

Die Intro-/Outro-Musik stammt wie immer von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

