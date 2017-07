Baldur’s Gate selbst enhanced

von Chris, 03.12.2012, 51 Kommentare

Fast drei Jahre Arbeit stecken laut Trent Oster in der vor kurzem erschienenden Baldur’s Gate: Enhanced Edition. Ein Großteil der Zeit wird dabei für die Portierung des Spiels nach iOS und Android draufgegangen sein. Doch so sehr wir uns auch freuen, dass man diesen Klassiker nun auf Tablets spielen kann, so ausgelassen wir auch feiern, weil Baldur’s Gate back to the Mac kommt, beim Blick auf die Ankündigung der PC-Version will keine rechte Freude aufkommen. BG:EE wurde an heute übliche Bildschirmauflösungen angepasst, dafür hat man einige Interface-Elemente neu gestaltet. Zusätzlich gibt es anscheinend drei neue Reisegefährten mit jeweils etwa vier Stunden neuer Inhalte und einen generalüberholten Multiplayermodus für dieses Spiel, bei dem der Multiplayer nie irgendwen interessiert hat. Und das ist alles?

Dafür bekommt man die PC-Version nicht über die üblichen digitalen Vertriebskanäle wie GoG oder Steam, sondern nur über Beamdog, das, oh Wunder, Trent Oster gehört. (Update Ende 2013: Inzwischen gibt es BG1 und BG2 in der Enhanced Edition auf Steam.) Zwanzig Dollar hätte man gerne dafür, also etwa doppelt so viel wie für die Tablet-Version, in der doch deutlich mehr Entwicklungsarbeit stecken dürfte. Das ist auch doppelt so viel wie das klassische Baldur’s Gate und sein Nachfolger ganz regulär bei GoG kosten. Und wartet nur, bis GoG den nächsten Black-Isle-Gedenktag ausruft, dann gibt es die Klassiker teils für unter vier Dollar.

Warum man unter diesen Umständen so viel Geld für die Enhanced Edition ausgeben sollte, bleibt rätselhaft, zumal für die alten Infinity-Engine-Spiele sehr gute, teils bis heute gepflegte Mods verfügbar sind, die nicht nur Fehler und Schwachstellen der Originale ausbügeln, sondern sie teils um dutzende Stunden neuer Spielinhalte bereichern.

Wir widmen uns deshalb heute auch nicht der Enhanced Edition, sondern enhancen uns die originale Baldur’s-Gate-Reihe mit ein paar wenigen Mods einfach selbst.

Man nehme:

Arbeitszeit:

je nach Geschwindigkeit eures PCs etwa 1-2 Stunden

Zubereitung:

Zuerst installiere man Baldur’s Gate und Baldur’s Gate 2 inklusive ihrer AddOns. Am einfachsten geht das mit den GoG-Fassungen, weil diese die AddOns und offiziellen Patches bereits enthalten. Wer von CDs installiert, muss darauf achten, die Spiele vollständig auf Festplatte zu installieren und sie auf den letzten offiziellen Stand zu patchen. Bei Baldur’s Gate geht das über Custom Install und die anschließende Auswahl wirklich aller dreihundertzwölf Checkboxen. Die letzte Patch-Version war 5512. Bei Baldur’s Gate 2 wählt man die Vollständige Installation und patcht auf Version 26498.

Danach entpacke man das BG2 Fixpack in den BG2-Installationsordner. Bei der GoG-Fassung wäre das standardmäßig „C:\Program Files\GOG.com\Baldurs Gate II“. Man starte „setup-bg2fixpack“. Keinen Schock bekommen, das Installationsprogramm möchte danach wissen, welche Bestandteile des Paketes man konkret einrichten möchte, und es fragt in bester Kommandozeilen-Manier. Es beschränkt sich auf Text in Schwarzweiß, aber es erledigt den Job. Die „Core Fixes“, die etliche in BG2 verbliebene Fehler beheben, möchten wir ebenso installieren wie das Game Text Update „GTU light (by Wisp)“, das vor allem Tippfehler behebt. Das „Super Happy Fun Lucky Modder Pack“ können wir uns ebenso sparen wie die „BETA Core Fixes“. Danach fragt das Fixpack nach Dingen, die „Optional, But Cool“ sind. Interessant ist das vor allem für Leute, die BG2 gut kennen. Hier kann man beispielsweise angeben, dass der Schmied Cromwell tatsächlich einen Spieltag brauchen soll, um neue Ausrüstung zu schmieden, und nicht nur behaupten, er bräuchte einen Tag, um uns das Endprodukt direkt im Anschluss in die Hand zu drücken, wie es im Originalspiel der Fall ist. Außerdem kann man zum Beispiel festlegen, dass Riesen es schwerer haben sollen, Kleinwüchsige wie etwa Halblinge und Zwerge zu treffen. Was eine gute Sache ist, wenn man klein ist. Wenn man die Baldur’s-Gate-Reihe noch gar nicht kennt, kann man die optionalen Vorschläge getrost komplett überspringen.

Danach entpacke man die Baldur’s Gate Trilogy in den BG2-Installationsordner und starte „setup-bgt“. Hier passiert die eigentliche Magie: BGT verschmilzt die gesamte Baldur’s-Gate-Reihe zu einem einzigen, riesigen Spiel. Was nicht nur toll ist, weil man die Geschichte danach auf einen Rutsch durchspielen kann, sondern auch, weil Baldur’s Gate I auf diese Weise in den Genuss all der Verbesserungen der Infinity Engine kommt, die eigentlich Baldur’s Gate II vorbehalten waren. BGT möchte nun wissen, in welchem Ordner es BG1 findet – klappt bei der GoG-Fassung automatisch – und ob es Biffs – das sind die Containerdateien für die einzelnen Areale – neu durchnummerieren darf. Darf es.

Nun ist Zeit für eine hübsche Tasse Tee. Bis Baldur’s Gate komplett in den zweiten Teil integriert ist, dauert es nämlich etwas. Wenn BGT die Installation abgeschlossen hat, kann man das originale Baldur’s Gate übrigens deinstallieren. Alles Benötigte liegt jetzt im BG2-Ordner.

Optional sind die beiden Unfinished-Business-Mods, die nach dem gleichen Muster aufgerufen werden wie das BG2 Fixpack und BGT. Sie rekonstruieren Inhalte, die zwar von Bioware stammen und in den Spieldateien enthalten sind, aber aus unterschiedlichen Gründen im fertigen Spiel nicht zugänglich waren. Die in BG1 UB enthaltenen Patches kann man ohne große Fisimatenten komplett installieren. BG2 UB enthält dagegen einige Bestandteile wie beispielsweise die Bodhi-Spellhold-Quest, die vermutlich wegen ihres hohen Schwierigkeitsgrades von Bioware aus dem Spiel gestrichen wurde, oder alternative Portraits für Gruppenmitglieder, die eher Geschmackssache sind, als dass sie das Spiel erweitern. Hier muss letztendlich jeder selbst wissen, ob er diese Komponenten im Spiel haben will. Die beiliegende Readme-Datei klärt im Detail über die einzelnen Patches auf. Im Zweifelsfall kann man die Unfinished-Business-Mods auch einfach komplett weglassen.

Nun folgt OnePixelProductions, neben BGT die zweitwichtigste Mod im Paket. Acht Jahre Arbeit an den Figuren, den Items, den Zaubersprüchen und dem Interface stecken hier drin und machen Baldur’s Gate ein ganzes Ende ansehnlicher. 1pp ist deshalb auch Teil der BG:EE. Die Installation funktioniert wie bei den vorherigen Mods: „setup-1pp“ starten, die vielen Fragen zu Installationsdetails positiv beantworten und dabei noch eine Tasse Tee trinken. Ein Blick in die Readme lohnt wegen der vielen hübschen Vorher/Nachher-Screenshots.

BGT hat im BG2-Verzeichnis zwei neue Setup-Dateien angelegt. „setup-bgtmusic“ ist erforderlich, damit man nicht nur die Musik aus dem zweiten Teil hört. Die Einstellung „Hybrid“ macht die Musik aus BG1 in den entsprechenden Gebieten wieder hörbar. „setup-gui“ verpasst dem Spiel ein angepasstes „Baldur’s Gate Trilogy“-Hauptmenü.

Zum Abschluss starte man „setup-widescreen“ und gebe die Auflösung seines Monitors an. Die nativen 1680×1050 meines Bildschirms sind mir persönlich für Baldur’s Gate aber fast zu viel. Text und grafische Details sind dann so winzig und schlecht erkennbar, dass mir das Lesen der zahlreichen Dialoge einfach zu anstrengend wird. 1280×800 hat sich für mich als guter Kompromiss herausgestellt. Um die Auflösung später zu ändern, starte man die Widescreen-Mod einfach ein weiteres Mal und gebe neue Zahlen ein. Mit der gleichen Mod kann man übrigens auch Planescape: Torment und die Icewind-Dale-Reihe komfortabel auf höhere Auflösungen umstellen.

Herzlichen Glückwunsch, fertig ist unser selbstgebautes, aktuelles, hübsches Baldur’s Gate! Man kann die obige Anleitung natürlich problemlos um weitere Mods, beispielsweise für zusätzliche NPCs, zusätzliche Gebiete, zusätzliche Dialoge und Romance Options erweitern, solange sie kompatibel mit BGT sind. Wichtig ist nur, das BG2 Fixpack immer vor BGT zu installieren, alle anderen Mods danach und den Widescreen-Mod am Schluss. Herzlichen Dank an die Fans und Modder, die die Baldur’s-Gate-Reihe über die Jahre hinweg so engagiert unterstützt, erweitert und fortentwickelt haben!



