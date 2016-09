Polyneux spricht, Vol. 18 (Gamescom 2013 Edition)

von polyneux, 30.08.2013, 5 Kommentare

Wie versprochen, haben wir uns anlässlich der Gamescom 2013 wieder die Headsets aufgesetzt und einen gewohnt konzeptlosen Plausch geführt. Das Gute ist, dass Ihr hier neben der alten Nervensäge SpielerZwei auch die Stimmen unserer Neu-Polynesen mayaku, Volker und Le Don hören könnt. Das Schlechte ist, dass SpielerZwei viel zu laut bzw. die anderen drei viel zu leise sind. Entschuldigt bitte die verhältnismäßig sparsame Soundqualität, aber wir haben es leider erst nach der Aufnahme festgestellt…

Trotzdem lohnt das Hören auch dieses Mal, weil wir nicht nur über das auf der Messe Gezeigte reden, sondern auch die Veranstaltung „Gamescom“ an sich kritisch hinterfragen. Und als Kirsche gibt es noch Gronkh-Bashing oben drauf!

Hier die Shownotes:

0:00:00 Guten Tach!

0:02:40 Die neuen Controller von PS4 und Xbox One

0:07:30 Mayaku hat ’nen Pfeil im Knie

0:11:40 Jubel-Perser bei der Sony-PK

0:22:36 Niemand war auf der Microsoft-PK

0:25:38 Don: „Ach, es gab eine Microsoft-PK?“

0:27:57 Was gab`s eigentlich bei Nintendo?

0:30:05 Volker hat Bayonetta 2 gespielt

0:34:27 Mayaku entdeckt die Konsolenwelt

0:38:01 Volker schwärmt von Dark Souls 2

0:41:58 Volker liest die BRAVO-Sport!

0:44:39 Niemand mag Kinect!

0:48:42 Von Schäferhunden und Frauen

0:52:56 „Von Fallout gibt’s schon ’nen 2. Teil?“

0:59:28 Volker mag Silent Enemy

1:04:12 Die Gamescom: So groß und doch so unwichtig

1:12:15 Pressearbeit am Fließband

1:23:32 Warum niemand als Besucher zur Gamescom gehen sollte

1:33:43 Volker braucht ’ne Raucherpause

1:34:20 Let’s Player sind die neuen Rockstars! (WTF?!?!)

1:47:28 Jetzt kann Volker endlich rauchen: The End!

Unsere Intro-/Outro-Musik stammt vom großartigen Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

Links zum Podcast: RSS-Feed | iTunes



Tags: Artikel, Podcast, Gamescom 2013, Polyneux spricht