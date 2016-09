Polyneux spricht, Vol. 23 (Cyberpunk Edition)

von polyneux, 30.05.2014, 10 Kommentare

Pünktlich eineinhalb Monate nach Ostern und der Aufnahme der 23. Ausgabe unseres „Polyneux spricht“ zeigen die Cyberpunker Doreen, mayaku und Le Don ihre augmentierten Herzen und bekennen sich zum Science Fiction mit mechanischen Menschen, künstlichen Intelligenzen und virtuellen Welten. Dabei sprechen sie als Einleitung zunächst über Bücher und Filme mit Cyberpunk-Einflüssen und werfen dann einen Blick auf die Spiele.

Wir wünschen Euch wie immer viel Spaß und freuen uns über mögliche Ergänzungen in den Kommentaren.

Shownotes:

0:00:00 Welcome

0:00:55 Was ist eigentlich Cyberpunk?

0:02:52 Blade Runner (End Titles) von Vangelis

0:05:13 Blade Runner – unsere erste Assoziation

0:09:50 William Gibson und die Neuromancer-Trilogie

0:16:05 Philip K. Dick – Der Mann vor Gibson

0:23:50 Coole Menschen in Ledermäntel, kurz: Matrix

0:28:12 Inner Universe von Yoko Kanno, Origa und Shanti Snyder

0:30:10 Das Geständnis: Doreen hat Ghost in the Shell nie gesehen

0:37:59 Ein Tachikoma erklärt sich G0d

0:39:30 mayaku erzählt uns von The 13th Floor und Dark City

0:44:50 Donny’s Anime-Double: Serial Experiments Lain und Ergo Proxy

0:49:00 Die seltsame Welt von Snow Crash

0:56:34 Her – wo Menschen sich in Betriebssysteme verlieben

1:00:05 Menschen und Avatare

1:08:37 Siren Synapse von Alexander Brandon und Big Giant Circles

1:10:10 Deus Ex: Human Revolution

1:14:19 Icarus von dem London Philharmonic Orchestra

1:19:45 Snachter von Hideo Kojima

1:22:30 Blade Runner – diesmal das Spiel

1:29:00 Is Cyberpunk in videogames dead?

1:30:05 Wir erinnern uns ganz kurz an Remember Me

1:30:50 Doreen misstraut Watch Dogs

1:38:00 Cyberpunkige Welten und ihre Hygiene

1:42:58 Die Shadow Runner

1:44:55 Cyberpunk 2077 kommt auch noch

1:45:30 Donny muss an Mega Man denken

1:47:43 Da schliesst sich der Kreis

1:49:00 Lithium Flowers von Yoko Kanno und Scott Matthew

1:50:31 Der „Ah, fuck, voll vergessen“-Nachschlag

Unsere Intro-Musik stammt wie immer von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

