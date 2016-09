Polyneux spricht, Vol. 25 (Watch_Dogs_Edition)

von polyneux, 15.08.2014, 3 Kommentare

Diese Woche bei Polyneux: Facepalms in der Familienpackung. Bei der Vorbereitung der GamesCom-Folge unseres Podcasts fiel dann doch irgendwem auf, dass Don und Chris letzten Monat zwar eine Folge zu Watch_Dogs aufgenommen hatten, weil sie keinen Artikel über Watch_Dogs schreiben wollten, aber irgendwie haben wir sie nicht… also, naja… dafür hört ihr sie jetzt!

Show-Notes:

02:00 – Der erste GTA-V-Vergleich. Hat ja lange gedauert.

03:30 – Darf es Deux Ex: Human Revolution sein? Vielfältige Lösungsmöglichkeiten.

05:40 – Oder Assassin’s Creed?

08:50 – Nebenaufgaben? 100%?

09:30 – Die Steuerung der Fahrzeuge.

12:20 – Chicago. Die offene Welt in Watch_Dogs.

13:50 – „Wie gefällt dir die Handlung denn so?“

14:10 – Polygon über die Überwachung im realen Chicago.

14:40 – Aiden Pearce und der Rest des Casts.

17:10 – Schwester und Nichte. Heavy Rain, anyone?

18:50 – Große Themen: Überwachung und Selbstjustiz.

19:50 – Missglücktes Schusswaffen-Tutorial.

21:30 – Hacken, Moral und der gute Ruf.

25:20 – Klamotten!

26:10 – Überangebot an und Qualität der Nebenmissionen.

27:10 – Zwangs-Multiplayer. Interessant oder nervig?

33:50 – Polizeipräsenz auf dem Wasser? Fehlanzeige!

35:10 – Einhundert Sehenswürdigkeiten.

36:40 – Qualität der Hauptstory und der Hauptmissionen.

38:30 – Verbrecherverstecke. Gewissensbisse.

40:10 – Watch_Dogs, die Franchise, die Reihe? WD2?

42:00 – Ubisoft-Open-World-Baukasten.

44:30 – Traut sich Rockstar mehr mit GTA V?

45:50 – Saint’s Row in den digitalen Trips. Batman im Bunker.

49:00 – Soundtrack.

50:30 – Hype. Diskrepanz zwischen Vorschau und Release-Version.

54:50 – Geocachen und Ingress. „So als Fazit…“

Die Intro-/Outro-Musik stammt wie immer von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

