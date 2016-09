Polyneux spricht, Vol. 28 (Kristallkugel Edition)

von polyneux, 27.01.2015, 6 Kommentare

Hallo liebe Freunde der gepflegten Zeitverschwendung!

Jahresrückblicke sind ja sowas von 2014. Hah! 2015 ist definitiv das Jahr der Ausblicke! Wohin man auch sieht, überall stehen sich die Jahresvorschauen gegenseitig auf den Füssen. Und als stoisch-verbohrte Games-Rentner hippe Trendsetter, die wir nun mal sind, haben auch wir uns zusammengesetzt, um für Euch in die Kristallkugel zu blicken.

Chris, Le Don, Urs und SpielerZwei fabulieren nach Kräften über die für das Jahr 2015 angekündigten Neuerscheinungen. Auf welche Spiele wir uns freuen und welche uns eher am Hintern vorbei gehen, erfahrt Ihr in diesem fast zweieinhalbstündigen Podcast. Auf Show-Notes mussten wir auch dieses Mal wieder verzichten, weil wir die ganze Zeit wild von Höcksken auf Stöcksken gekommen sind und sich selbst unser fürstlich bezahlter Praktikant geweigert hat, den ganzen Quatsch nachträglich zu katalogisieren. Euch bleibt also nichts anderes übrig, als unserer geselligen Runde von Vorne bis Hinten zu lauschen…

Die Intro-/Outro-Musik stammt wie immer von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

Tags: Artikel, Podcast, Polyneux spricht, Vorschau 2015