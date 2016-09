Polyneux spricht, Vol. 32 (E3 2015-Edition)

von polyneux, 26.06.2015, 11 Kommentare

Wer möchte schon vier ältlichen Herren dabei zuhören, wie sie angetrunken über eine dubiose Videospielmesse reden? Niemand. Da sich „Niemand“ ziemlich genau mit unserer Podcasthörerschaft deckt, haben sich Chris, Don, SpielerZwei und Urs zusammengesetzt, um hübsch angetütert über die E3 zu sprechen. Annähernd vier Stunden lang. Ja, das ist viel, das tut weh. Auch für uns war es hart. Wie hart, das verdeutlichen wir euch am besten anhand eines kostenlosen Stockfotos:

Da es schwierig ist, eine solche geballte Ladung Infotainment am Stück anzuhören, haben wir den Podcast zweigeteilt. Die erste Hälfte bekommt ihr jetzt, die zweite in den nächsten Tagen. Ob alles gut gegangen ist, nach wieviel Minuten es absolut unerträglich wird und warum wir keine besonders großen Microsoft-Fans sind, hört ihr in der 32. Ausgabe von „Polyneux spricht“. Viel Spaß!

Die Shownotes, bitteschön:

00:00 – Intro und Motto

01:10 – Vorstellung der Teilnehmer und der Getränke

02:30 – Schöne Stunden mit Bethesda

04:25 – Doom, Alter, DOOM! Remake, Reimagening, Reboot? Scheißegal, Hauptsache geil! Warum alle Kritiker falsch liegen

12:15 – Listenfetisch ist der beste Fetisch

13:05 – Dishonored 2, hübsch trotz Baustellen und schwierige Frauen

17:45 – Ein Hoch auf die Fortsetzung!

18:30 – Tamriel Unlimited, schade aber nein

19:00 – Fallout IV: Zack, bam, yay und der Herbst ist gelaufen. Crafting, Charaktereditor und Vollvertonung

29:05 – Steile Thesen: Fallout 4 ist eigentlich der zweite Teil und Fallout 3 ist besser als New Vegas

30:50 – Microsoft und Hosenwechsel. Wir sind keine MS-Fans, freuen uns aber über ONE-Exclusives auf PC. Wilde Spekulationen zu Microsofts PC-Spiele-Strategie

34:00 – Stasiliste ist die beste Liste. Wir sind keine Microsoft-Fans und Halo 5 langweilt uns, weil wir Geschmack haben

36:00 – Recore, was ist das eigentlich?

38:00 – Wir kaufen uns keine ONE und sind auch keine Microsoft-Fans, aber Abwärtskompatibilität ist geil. SpielerZwei erklärt wo’s hakt, aber falsch. Chris erklärt die PS3

46:20 – Geile Überleitung zum Elite-Controller für echte Profi-Gam0rz. Schickes Ding, aber 150 Euro? Wtf?! Rofl!

50:05 – Fallout IV bringt Mods auf die ONE, alle sind hingerissen. Mods auf Konsole gab es aber schon vorher

51:35 – EA Access our ass!

52:15 – Forza 6. Was macht das Auto da? Es soll weggehen

54:00 – Zu schwierig für uns (außer vielleicht Don): Dark Souls 3

58:00 – Gigantic wird weggewatscht. Don mag Indie Games, auch Cuphead. SpielerZwei kritisiert heftig. Urs ging alles viel zu schnell. Tacoma kommt gut an, Ashen nicht bei allen

1:02:35 – Aeon interessiert nicht. Rare Replay ohne Goldeneye, ARE YOU FUCKING KIDDING ME?!!1

1:07:05 – Volle Piraten in Sea of Thieves

1:07:50 – Fable Legends? Immer druff!

1:08:45 – Hololens Schmololens. Minecraft Schminecraft

1:12:05 – Intelligente Menschen entschuldigen sich für Gears of War Ultimate Edition und Gears 4. Kurzer Schlenker zum GEILEN DOOM 4! Metagewäsch und Gebashe

1:17:10 – Die EA-Konferenz war auf Twitter lustiger

1:18:55 – Sportspiele langweilen hart, Frauenfußball ist aber töfte. Gut gekleidete Menschen gehören nicht auf die Bühne

1:21:40 – Bock auf Mass Affect Andromeda

1:23:30 – Urs betont sein Angekotztsein von Need for Speed und allem anderen. 75 Millionen Deutsche

1:25:05 – Nichts zu Knights of the Old Republic

1:25:40 – Handtätowierte Wollknäuel-Dudes in Unravel. Der Wollfaden wird abgewickelt und EA kitscht alles kaputt

1:28:45 – SpielerZwei mag Garden Warfare 2, Don tut alles ab

1:30:40 – Sportspiele revisited: Pelé wird entführt und setzt alles auf eine Karte

1:32:05 – Minions Mobile – Urs findet alles scheiße

1:32:25 – -Don möchte Mirror’s Edge Catalyst sehr gerne nicht spielen. Die anderen vielleicht auch

1:39:00 – Wir bedenken Star Wars Battlefield front mit Vorschusslorbeeren und reden über Golf. Why? Because fuck you, that’s why

1:43:50 – Weibliche Frauen leiten zu Ubisoft über. Danke, Frauen!

1:45:35 – Yeah, Southpark! Alle Southpark-Spiele waren beschissen, das letzte war gut. Don mochte Stick of Truth nicht, begründet aber schwach

1:48:10 – Geile Wikinger bekommen PG13 für For Honor. Sean Bean-Exkurs und schwere Schwerter

1:50:45 – Spielt jemand The Crew: Wild Schwein? Natürlich nein!

1:51:25 – Urs kriegt (wieder) zu viel bei einhornreitenden Action-Katzen in Trials Fusion. Meme-Kacke im Publikum kommt schlecht an, Firmen versauen awesome Fan-Kultur

1:54:35 – Don verlacht The Divison und Tom Clancy ist reaktionär. Gefaketes Multiplayer-Gelaber muss weg

1:57:15 – Studentisch zeitlose Quersummenspiele und Zuckerrohr auf dem Mond in Anno 2016 2205

2:00:20 – Amerika sucht den Super-GAU in Just Dance.

2:01:20 – Rainbow Six: Mord ist ihr Hobby. Gewagtes Crossover oder Karriereende für Angela Basset?

2:03:05 – Track Mania Turbo reißt niemanden vom Hocker

2:04:10 – Wolverine mit Hut: Vier Typen hauen auf Assassin’s Creed Syndicate, finden dann aber versöhnliche Töne, die Lappen. Polyneux basht alle zur Sau

2:10:35 – Keine Türme in Ghost Recon Wildlands. Schade, hätte gut gepasst. Nochmal DOOM 4

2:13:45 – Durch mit Ubi. Tschüss

Tags: Podcast, Bethesda, E3, EA, Microsoft, Ubisoft