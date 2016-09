Polyneux spricht, Vol. 36 (Kristallkugel-Edition 2016)

von polyneux, 18.01.2016, 19 Kommentare

Das neue Jahr ist schon fast einen Monat alt und die meisten Magazine und Blogs haben ihre Jahresrückblicke ins Internet gestellt. Da Polyneux stets nach vorne blickt und auch sonst immer mit großen Schritten vorangeht, präsentieren wir euch heute unseren fantastischen Jahresausblickscast! Was erwarten wir uns von 2016, auf welche Spiele freuen wir uns und wer ist eigentlich Klaus? Auf diese und weitere interessante Fragen haben wir in über drei Stunden mehr oder minder befriedigende Antworten gefunden, die wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten möchten. Und wie ihr wisst, ist Polyneux ein serviceorientiertes Blog. Deshalb findet ihr untenstehend die Shownotes, sodass ihr bequem zu euren Lieblingsspielen oder Hasstiteln springen könnt. Na, ist das nichts? Jetzt aber ab dafür.

00:00:46 – Begrüßung und Vorfreude. Die besten JRPGs 2016

00:08:00 – Comeback of the Stasiliste, PS4-Zentrismus und XBONE-Bashing, ein Spiel namens Klaus

00:09:25 – PS4-exklusiv: Gravity Rush 2 + Remastered, Detroit – Become Human, Ratchet & Clank, Uncharted 4

00:20:30 – Kein neues Assassin’s Creed, zwei neue Assassin’s Creed: AC Chronicles

00:25:55 – Mit Pfeilen auf Säbelzahntiger, der Trend geht zur Höhle in Far Cry Primal und Horizon: Zero Dawn

00:28:45 – Quit playing games with our hearts: Ist The Last Guardian das neue Duke Nukem Forever? Wohl kaum, hahahaHAHAHAHA!

00:30:50 – Japanowahnsinn mit Yakuza Zero, Autospaß mit Gran Turismo Sport und Betadinge mit The Tomorrow Children und Dreams

00:35:55 – The Banner Saga kommt zeitgleich mit dem zweiten Teil. Ports und Remakes werden ab jetzt nicht mehr besprochen, aber ein bissl Resident Evil geht noch. Klaus!

00:39:05 – Braid war boring, The Witness wird witzig. WTF Lego Marvel Avengers? Urs versteht Lego nicht, alles sieht scheiße aus. Exkurs: Lego vs. Playmobil

00:46:00 – Shadow of the Beast scrollt seitlich, Backer diggen Mighty No. 9 nur bedingt, Don binget Mega Man und verteilt sein Geld bei Kickstarter

00:50:15 – Kitschgranate Unravel über den Klee gehypet? Keiner checkt Firewatch, macht aber nichts. Triple Indie, Midi Games und der Phantom-Pain-Cast

00:54:15 – Tacoma, der Walking Simulator mit Geschnacksel IN SPACE! Adr1ft ist so ähnlich, deal with it. Kopfgekloppe und PR-Granaten bei Dying Light: The Following. Old Order, New Blood, scheißegal

01:00:40 – Mirror’s Edge Catalyst kann sich von Dying Light mal ne Scheibe abschneiden. Kleinere Kinder als in CoD, aber auch mehr Erwachsene: Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Offene Mikros sind nicht okay. Bestes Feature von Destiny: Kein Voice-Chat

01:10:30 – Niemand schert sich um The Division, außer SpielerZwei, der möchte aber nichts dazu sagen, Don auch nicht. Mutantenmexikaner und Latexnonnen in Super Hitman Bros. Ob mediterran oder südamerikanisch, Dishonored 2 wird schön

01:14:30 – Day of the Tentacle Remastered wird auch prima, 30 Stunden Crafting mit The Witcher 3: Blood and Wine, Bombshell flott abgehakt

01:17:45 – DiRT Rally kann man auf der PS4 ruhig nochmal spielen, Homefront Revolution KANN nur überzeugen, In Dark Souls 3 soll viel gerollt werden

01:21:45 – Cyberpunk 2077 ist noch fern, Mass Effect Andromeda wird ganz bestimmt gut oder schlecht. SpielerZwei regt alles auf, Urs nicht. Verkehrte Welt. Chris wartet ab

01:25:25 – No Man’s Sky prozeduriert sich durch die Gegend. Don weiß nicht, was er letzten Sommer gesagt hat, Pimmelwesen in Spore

01:28:00 – Trari Trara, die Post ist da! Kingdom Come: Deliverance. Tolkien war Wiederkäuer, Don fällt aus der Rolle, der realistische Goofy

01:31:10 – Doom ist das wichtigste Spiel der Welt

01:35:40 – Skill-Shooter-Breitseite mit Shadow Warrior 2, Hard Reset PS4 und diesem kleinen, komischen Unreal Tournament. Der diffuse Reiz von Overwatch und die Hoffnung auf ein neues Diablo-3-Addon. Lawbreakers top, Drawn to Death hopp.

01:45:00 – Darkest Dungeon lovecraftet sich aus dem Early Access. Kickstarter stört, ein paar geile Dinger gibt’s trotzdem: Hyper Light Drifter, Grim Dawn, Torment: Tides of Numenera

01:51:50 – Kommt Divinity: Original Sin 2 noch 2016? Ist Teil eins besser als Fallout 4? Und wer hat überhaupt Zeit für Rollenspiele?

01:54:50 – Augment your preorder, verschieb your Game um sechs Monate: Geht gut los mit Deus Ex Mankind Divided. Jeder Mensch muss Masters of Doom lesen! Deus Ex, Deus Ex, Deus Ex

02:03:10 – XBONE-Exclusives sind eine sehr, sehr gute Idee: Rise of the Tomb Raider

02:10:00 –Hellblade macht psychische Krankheiten salonfähig, NieR Automata schreibt Geschichte, Jazzpunk ist lustig und Gangbeasts macht nur mit Freunden Spaß ;(

02:15:25 – Pascals Japanoecke mit Star Ocean: Integrity and Faithlessness, Persona 5, Zero Escape: Zero Time Dilemma und Final Fantasy XV

02:20:15 – Wird Let it Die so infantil wie Shadow of the Damned? Hoffentlich! Broforce gibt es schon tausend Jahre. Ist The Walking Dead scheiße oder geil? Man weiß es nicht, aber OVERKILL’s The Walking Dead kommt. Urs‘ kontroverse Meinung zu Fernsehserien

02:23:25 – Zu wenige Hüte in Mafia 3. Dons Stealthparade mit dem unverständlichen Shadwen, der Tütenspezialität Styx: Shards of Darkness und dem überaus würzigen Alekhine’s Gun. Applaus

02:27:30 – Praktikanten klöppeln Dead Island 2, DayZ kommt nie aus der Beta, Telltale würgt alles raus

02:34:30 – Chris‘ einsame Liebe für den American Truck Simulator, XCOM 2 wird wohl schwierig. Gears 4 und Crackdown als Anlass zu weiterem XBONE-Bashing

02:37:50 – Dreadnought ist zwar ein MOBA, dafür aber IN SPACE! Star Citizen interessiert nicht mehr, Starfox Zero auch nicht

02:44:55 – The Legend of Zelda und Twilight Princess HD: Ein gutes Jahr für Zelda, kein gutes für die Wii U insgesamt. Urs kauft sich trotzdem eine

02:49:55 – Pascal und Chris starten auf dem 3DS mit Final Fantasy Explorers, dem Monster Hunter in schlecht. Dungeon crawlen und malen bei Etrian Odyssey Untold 2, Final-Fantasy-V-Nostalgie mit Bravely Second und Sun Tsus Albtraum in Fire Emblem Fates. Linkle, übernehmen sie: Hyrule Warriors Legends

03:01:10 – Stasiliste ist durch, Zeit für’s Orakel: Schaffen Videospielverfilmungen 2016 den Durchbruch oder bleiben sie so richtig schön beschissen?

03:03:20 – Endlich VR! 700 Euro für Oculus sind der blanke Hohn, obwohl sich das für den Euro Truck Simulator 2 schon lohnen würde. Mit Crytek ist gut Klettern und Gucken ist kein Feature. Sony VR ist stabil, die Technik aber zu schlapp. Bewegungsteuerung und 3D waren auch schon mal der neue, geile Scheiß. Don wacht auf

03:14:55 – Jak & Daxter 4 kommt nie, abschließende Worte und Verabschiedung

Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

