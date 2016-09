Polyneux spricht, Vol. 37 (Level Maker Edition)

von polyneux, 23.01.2016, 7 Kommentare

Alle Welt spielt Super Mario Maker und SpielerZwei versteht einfach nicht, was an dem Ding so toll sein soll. Das kann natürlich daran liegen, dass er weder 2D-Jump’n’runs, noch Leveleditoren besonders reizvoll findet. Aber da man solche Phänomene nicht einfach so im Raum stehen lassen kann, hat er sich wieder die Videospiel-Spezialexperten Lutz (10) und Joshua (9) eingeladen, um sich den Witz an Super Mario Maker mal erklären zu lassen. Zusätzlich ist dieses Mal auch noch ein großes Kind zu Gast, das ebenfalls sehr begeistert Mario Level baut: Ex-Polytesse, Buchautor und Pinguin-Comic-Zeichner Stiftnürsel. Viel Spaß bei den folgenden 43 Minuten!

Solltet ihr auch im Besitz von Super Mario Maker sein und die Level der drei Gäste spielen wollen, dann findet ihr sie hier: Lutz, Joshua und Stiftnürsel. Die Drei freuen sich bestimmt auch über den einen oder anderen Stern von euch…

Unsere Intro-/Outro-Musik stammt wie immer von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

Tags: Podcast, Nintendo, Super Mario Maker, wii u