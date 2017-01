Brücke zwischen den Generationen

von SpielerZwei, 25.05.2016, 22 Kommentare

War es gezielte Strategie von id software, die Erwartungen kurz vor Release mit der Multiplayer-Beta so drastisch zu senken, damit die Leute um so mehr vom Singleplayer geflasht werden? Keine Ahnung. Ich persönlich finde den MP ja gar nicht so übel. Nicht der große Wurf, den ich mir insgeheim erhofft hatte, aber immer noch besser als der Quatsch, der uns in den letzten Jahren mit Titeln wie z.B. Titanfall untergejubelt wurde. Nicht so schnell, schnörkellos und geil wie Unreal Tournament, aber immerhin deutlich in Richtung Q3A. Dumm nur, dass die Code-Söldner von Certain Affinity nicht konsequent waren und dem Ganzen dann doch noch unnötige Zutaten jüngerer FPS-Spiele, wie z.B. den XP-Freischaltmechanik-Quatsch, Nur-Zwei-Waffen-Presets, Hack-Mods und dergleichen hinzufügten, wodurch der Multiplayer am Ende weder Fisch, noch Fleisch geworden ist. Aber als Totalausfall würde ich den MP nicht bezeichnen. Er ist ganz ok. Allerdings wird ihn die SeasonPass-Geschichte ohnehin in kürzester Zeit killen. Wenn man eh nur eine begrenzte Spielerschaft hat, sollte man die auf keinen Fall durch kostenpflichtige Inhalte noch weiter aufsplitten, nech…

Die Singleplayer-Kampagne hingegen… Wow! Einfach nur Wow! – Sowas geiles hat id software seit Quake II (1997) nicht mehr auf die Kette bekommen. Ja, RAGE war cool und kam für meinen Geschmack im allgemeinen Diskurs viel zu schlecht weg, aber gegen DOOM (2016) zieht es eindeutig den Kürzeren. Und so gut mir DOOM 3 (inklusive AddOn) seinerzeit auch gefallen hat, nach DOOM (2016) steht es mit seinem Survival-Horror-Approach jetzt gewissermaßen als das Kuckuckskind der DOOM-Reihe da…

Das Witzige an DOOM 3 ist ja, dass id software damals versucht hat, der häufigsten Kritik, DOOM sei nur eine ultra-brutale, hirnlose Gewaltorgie, durch mehr Story und Inszenierung entgegenzusteuern. Das Ergebnis war ein eigentlich sehr gutes Spiel, dass aber im Kontext der Reihe nicht so wirklich viele Freunde fand, weil es sich einfach zu sehr von DOOM 1/2 unterschied. Nun, zwölf Jahre später, hat man die einzig richtige Konsequenz gezogen: DOOM (2016) besinnt sich seiner Wurzeln und ist wieder die schnelle, ultra-brutale Gewaltorgie ohne großen Story-Schnick-Schnack, an die jeder seit 23 Jahren sofort denkt, wenn er den Namen DOOM hört. Nur eines kann man dem neuen Spiel ganz sicher nicht unterstellen: Hirnlos zu sein. Denn es geht mit seinem eigenen Klischee dermaßen clever und selbstbewusst um, dass es eine wahre Freude ist. In vielerlei Hinsicht kommt es mit einem Augenzwinkern daher, versinkt dabei aber nicht in alberner Selbstreferenzialität. – Ja, ich meine genau dich, Duke Nukem Forever! Du alter Penner. – Und das obwohl es voller Zitate, Easter Eggs und Secrets hinsichtlich der 90er-Vorgänger steckt. Den Ton der alten Spiele so punktgenau zu treffen, ohne dabei komplett auf Veränderungen zu verzichten, ist vielleicht die herausragendste Leistung des id-Teams.

Ganz nebenbei wird dann hintenrum übrigens doch eine recht clevere (und neue) Geschichte erzählt, obwohl das Spiel von der ersten Minute an klischeegerecht vorgibt, keine große Story zu brauchen. Und ich meine nicht die Nummer mit dem Wissenschaftler, der den Marine ständig von A nach B schickt. Die ist in der Tat überzeugend unwichtig… Ich will hier nicht weiter spoilern, aber DOOM (2016) ist nicht der angekündigte Reboot, der so tut, als gäbe es die anderen Teile gar nicht, sondern ein Prequel/Sequel/Metaquel (TM), das lediglich den dritten Teil ignoriert. Daher auch die fehlende „4“ im Titel. Und die Meta-Geschichte vom „Doom Slayer“, der schon immer gegen die Dämonen der Hölle gekämpft hat, quasi der Schwarze Mann für alle Höllenbewohner, hebt diese Figur, die ohnehin schon seit über 20 Jahren eine Videospiel-Ikone darstellt, nun auch innerhalb der Spielwelt auf eine ganz neue Ebene. Mir gefällt das…!

Grafisch spielt die id Tech 6 Engine selbstverständlich in der ersten Liga, aber das war auch nicht anders zu erwarten. Ich will das gebotene Grafikfeuerwerk gar nicht runterspielen, aber mir persönlich ist der Soundtrack stärker aufgefallen. Die coole Mischung aus Original-DOOM-Tunes und dem an Trent Reznors QUAKE-Soundtrack erinnernden Industrial-Metal, die Mick Gordon da gezaubert hat, ist einfach großartig! Hart, düster, aggressiv. Wie das Spiel selbst. Das passt wie Arsch auf Eimer, hätte meine Oma früher gesagt. Allein der eigentlich simple, aber sehr effektive Kniff, die Musik bei den Glory Kills kurz aussetzen zu lassen, ist ganz großes Kino. Den Namen Mick Gordon (war übrigens auch am Soundtrack von Bethesdas Wolfenstein: The New Order beteiligt) sollte man sich definitiv merken!

Ähm, „Glory Kills“… Stimmt, wir haben ja noch gar nicht über das Gameplay gesprochen! Und mit den Glory Kills sind wir sogar gleich bei einem Bestandteil, der unter FPS-Puristen vermutlich für besonders viel Diskussionsstoff sorgt. – Wie old school ist das neue DOOM eigentlich? Nun, um es mal ganz undeutlich zu sagen: Es ist irgendwie old school, ohne richtig old school zu sein. Eigentlich beinhaltet es ziemlich viele Dinge, die beim 90er-Jahre-FPS-Fan erst einmal die Warnglocken läuten lassen: Checkpoints statt freies Speichern, Upgrade-Mechaniken für den Praetor Suit und die Waffen, optionale Time-Challenges, die schon erwähnten Glory Kills (splatterige Nahkampf-Finishing-Moves), die Chainsaw als Quasi-Smart-Bomb, usw. …

DOOM (2016) ist definitiv kein reines HD-Remake von DOOM 1 und 2. Man hat spielmechanisch schon einiges geändert. Aber im Gegensatz zum etwas unglücklich geratenen Multiplayer, kommen all diese Mechaniken dem „Old-School-FPS-Gefühl“ der Singleplayer-Kampagne überhaupt nicht in die Quere: Die Checkpoints sind eng und fair gesetzt, das Upgraden nervt nicht, weil es nicht zum bloßen Selbstzweck verkommt. Die Tatsache, Dass man aus der Kettensäge, ehemals eine „normale“ Nahkampfwaffe, nun eine Art Smart-Bomb gemacht hat, deren Einsatz strategisch überlegt sein will, finde ich sehr gelungen, zumal ich sie schon damals eher als krassen Splatter-Gag gesehen habe und weniger als wirkliche Bereicherung des Waffenarsenals (Nahkampfwaffen in einem FPS? Pah!). Die Glory Kills, die auch bei mir vor Release eher für skeptisches Stirnrunzeln gesorgt haben, entpuppen sich sogar als richtiger Geniestreich, weil sie drei entscheidende Aspekte des klassischen DOOM-Spielgefühls noch zusätzlich steigern: Tempo, Adrenalin und Splatter. Die Glory Kills zwingen den Spieler regelrecht, immer in Bewegung zu bleiben und nicht den strategisch sichersten Ort oder irgendeine Deckung zu suchen, sondern immer direkt mitten in die Gegner zu stürmen. Stillstand bedeutet Tod, nur ständige Bewegung verhindert den Reload! – Ein ganz grundlegender Punkt, den ich mit dem angesprochenen „Old-School-FPS-Gefühl“ verbinde. So erzeugt DOOM (2016) durch die Glory Kills in Verbindung mit der ohnehin sehr hohe Spielgeschwindigkeit und dem wirklich gelungenen Waffen-Feedback einen wundervollen „Killing Flow“. Und man fühlt sich dabei verdammt mächtig. Regelrecht unbesiegbar. Zumindest bis man dann doch besiegt wird und wieder am letzten Checkpoint steht. (…darf man das überhaupt so beschreiben, ohne gleich für geisteskrank gehalten zu werden? Nicht dass es in meinem Fall irgendeinen Unterschied machen würde, aber ich will hier natürlich nicht die alten Egoshooter-Vorurteile füttern, nech…)

Puristen könnten das Leveldesign auch als „untrve“ empfinden. Das neue DOOM findet meiner Meinung nach eine sehr gute Balance aus grundlegend linearem Levelaufbau, weiläufigen Arena-Abschnitten und vielen Abzweigen, die zur Exploration (Secrets! Yay!) einladen. Den klassischen (und legendären) Labyrinth-Aufbau von DOOM 1 und 2 sucht man aber weitestgehend vergebens. Dafür schaffen es die Level von DOOM (2016) dem Spieler ein gutes Vertikal-Gameplay zu liefern, etwas was die Maps der Vorgänger nie besaßen, weil halt alles auf einer Ebene lag. – Man konnte damals ja noch nicht einmal nach oben oder unten sehen/zielen. Ich habe DOOM 1 und 2 noch mit Joystick und Tastatur gespielt, weil der heutige Standard „Free Mouse Look“ bei id software erst ’97 mit QUAKE II kam… – Wie auch immer. Alles in Allem halte ich das Leveldesign des neuen Spiels trotz der großen Unterschiede in der Struktur für sehr gelungen, auch wenn es sicherlich keine Maßstäbe setzt, wie seinerzeit die Arbeit von John Romero und Sandy Petersen. Der eigentlich Look, sprich die Texturen, Models, Farbgebung, Licht etc., ist jedenfalls erstklassig und erinnert mit seinen kräftigen Farben stark an die alten Teile, obwohl grafisch eigentlich Welten zwischen ihnen liegen. Auch hier wieder: DOOM (2016) fühlt sich wie die alten Teile an, obwohl es eigentlich anders ist. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, weil es so faszinierend ist!

Wo wir gerade beim Leveldesign sind, soll auch kurz der mitgelieferte Editor namens „SnapMap“ erwähnt werden: Das Teil ist sehr einfach zu benutzen und liefert mit wenig Aufwand ganz annehmbare Ergebnisse, die dann auch unkompliziert anderen Spielern zur Verfügung gestellt werden können. Trotzdem kann ich den Editor nicht ganz ernst nehmen, weil er im Grunde doch eher eine Art „Mario Maker für DOOM“ ist. Ein simpler Baukasten, der vermutlich in erster Linie einen Kompromiss für die Konsolenversionen darstellt. Von den Möglichkeiten eines DoomEd oder QuakeEd ist er dann doch relativ weit entfernt. Von Epics wirklich komplexem UnrealEd ganz zu schweigen. Ich glaube nicht, dass SnapMap auf lange Sicht mehr als ein Gimmick sein wird und daher auch nicht die gute alte Zeit der WAD-Files wieder aufleben lässt. Aber hey, als zusätzliche Dreingabe ist das Ding allemal ganz witzig.

Man muss sich als alter DOOM-Fan einfach davon freimachen, heute exakt das gleiche Spiel von damals mit der Technik von heute zu erwarten. Das Ergebnis eines solchen Unterfangens wäre höchst wahrscheinlich auch sehr ernüchternd. Das Spiel, das id software hier mit DOOM (2016) abgeliefert haben, ist vermutlich das Optimum dessen, was man aus dem Auftrag, heute einen weiteren Teil zu machen, überhaupt rausholen kann. Und wenn nicht, ist es zumindest verdammt nah dran! Es ist schade, dass der Multiplayer da nicht mithalten kann, aber sei’s drum. Das ist mir bei dem geilen Singleplayer sowas von egal. Das Ding ist der beste Singleplayer-FPS seit Wolfenstein: The New Order. Absoluter Spielbefehl! Und zwar für Alte Säcke und Junge Hüpfer gleichermaßen, denn Erstere werden erstaunt feststellen, dass sich ein moderner First Person Shooter tatsächlich nach Old School anfühlen kann, und Letztere können endlich mal erleben, wovon die Alten Säcke da immer reden, ohne gleich ganz tief in die Videospiel-Mottenkiste greifen zu müssen. So gesehen schlägt das neue DOOM quasi eine Brücke zwischen den (FPS-)Generationen. Na, wenn das nichts ist, …!



Tags: Artikel, Bethesda, DOOM (2016), FPS, id software, Mick Gordon, Old School, PC