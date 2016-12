Polyneux Spricht, Vol 43. (Hundevogel-Edition)

von polyneux, 20.12.2016, Keine Kommentare

Berlin – München – Darmstadt. Was im ersten Moment nach dem Who-is-Who der Deutschen Großstädte klingt, ist schlicht die Achse des aktuellen Polyneux-Podcasts. Mit nicht einem, nein gleich zwei (2!) hochkarätigen Gaststars gehen wir an den Start und erklären der Welt warum The Last Guardian einfach ein affengeiles Teil und granatenmäßig gutes Spiel ist. Norman von nahaufnahmen.ch und Kuro von gameswelt stoßen zu den abgewrackten Polyneux-Schreibtanten Volker und Urs, um die einzig richtige Wahrheit über den PS4-Exklusivtitel von genDESIGN und Sony Japan zu verkünden. Da wir durch die Entfernung und den Umstand, dass es in Berlin derzeit keine brauchbaren Headsets gibt gehandicappet sind, ist die Aufnahme technisch nicht hundertprozentig. Wir bitten um Nachsicht und weisen darauf hin, dass der Cast dafür inhaltlich umso stärker ist. Hören Sie, staunen Sie. Jetzt. Viel Spaß.

Die Intro-/Outro-Musik stammt wie immer von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

Tags: Artikel, Podcast, Fumito Ueda, genDESIGN, ICO, Podcast, PS4, PS4 pro, Shadow Of The Colossus, Sony, Sony Japan, Team Ico, The Last Guardian