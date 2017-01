Polyneux spricht 45 (Bäumchen-wechsel-dich-Edition)

von polyneux, 23.01.2017, Keine Kommentare

Dicke Fresse, nichts dahinter. Großspuriges Gelaber, wirre Pressekonferenzen und daraus resultierende Unzufriedenheit: Donald Trump ist US-Präsident und ab jetzt wird alles noch viel, viel schlimmer. Aber zum Glück gibt es noch erfreuliche Ereignisse, wie z.B. die Veröffentlichung der neuen Nintendokonsole „Switch“, die am 03.03.2017 weltweit erfolgt. Chris, Pascal und Urs haben sich die Mitte Januar abgehaltenen Switch-Promoevents zum Anlass genommen, um über Fakten und Hoffnungen bezüglich des Heimkonsolen-Handheld-Hybriden zu reden. Dass dabei kein Auge trocken blieb und es niemanden in den Sitzen hielt, muss nicht extra betont werden. Zur Einstimmung hat Pascal einige Aufnahmen vom Event in München mitgebracht. Vor lauter Aufregung sind diese etwas wackelig geworden, das belegt aber wiederum unsere unerschütterliche Bloggerauthentizität. Viel Vergnügen!

Tags: Artikel, Podcast, Nintendo, Splatoon, Super Mario Odyssey, Switch, Zelda