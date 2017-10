Titanfall 2: Womit haben wir das verdient?

von Jannick, 15.10.2017, 11 Kommentare

Was reimt sich auf Lurch? Ich spielte eben Titanfall 2 durch. Zufall? Ich glaube nicht, denn so fühle ich mich jetzt. Wie so ein Otto, der für einen Drei-Tage-Bart 27 Wochen braucht und bei dem Thema GamerGate „richtige Ansätze“ sieht. Alles an Titanfall 2 ist falsch, aber genau genommen ist alles an Titanfall 2 auch sehr richtig; die Entwickler bedienen eine Zielgruppe mit den entsprechenden Erwartungen: Quatsch zum Quadrat nämlich. Irgendwie haben wir das dann auch verdient.

Über den Mehrspieler-Modus will ich gar nicht so sehr maulen, obwohl, ach komm, wenn man mir so ein Spiel zumutet, ist Rache nur gerecht: Da adaptieren die scheinbar von Nostalgie verblendeten Berufsdiebe ein paar schnelle Bewegungen aus den vergangenen Jahrzehnten des Genres, bis vom Prinzip Call of Duty — naja, eigentlich immer noch Call of Duty übrig bleibt. Beide Reihen unterscheiden sich nur im Marketing, und selbst das ist nur unterschiedlich dusselig. Wie Activision jedoch Kritik entflammt, interessiert mittlerweile sogar Hersteller von Grillanzünder, eine Abgrenzung davon war somit nur logisch und längst überfällig. Das tat Microsoft dann also mit ehemaligen Modern Warfare-Entwicklern, gründete Respawn und bastelte Titanfall. Wobei das natürlich nicht viel mutiger ist als den Wecker für den nächsten Morgen vierzehn Sekunden später zu stellen als üblich.

In Titanfall 2 springt und hoppelt es mehr als im Menschen-Startgebiet aus World of Warcraft vor zehn Jahren. Das ist nämlich das wesentliche Spielprinzip. Im Mehrspielermodus funktioniert das eher schlecht als recht, schließlich variieren die Bewegungsabläufe kaum mehr als bei aktuellen Call of Duty-Vertretern. Du springst einmal öfter als üblich. Wer das feiert, erhebt kaum Ansprüche an Shooter, was okay ist, also dieses generelle Bedürfnis nach Stupidem, schließlich müssen die Filme von Christopher Nolan ja auch irgendwann geschaut werden, so als Beispiel. Nur nervt dieses Zurschaustellen von Eigenarten, die gar nichts eigenes haben, sondern irgendeiner bereits bestehenden Art angehören und da besser funktionieren. Wer Schnelligkeit im Shooter haben will, installiert Unreal Tournament. Alle anderen bejubeln ihr kackbraun gefärbtes Maschinengewehr.

Furchtbar lästig spielt sich Titanfall 2 also im Multiplayer, was auch für den ersten Teil gilt, zumindest glaube ich das, weil meine Spielzeit komischerweise genau so lang dauerte wie die Deinstallation. Im zweiten Teil erhöhte sich die Spielzeit auf mehrere Stunden, immerhin. Ich wollte mich überzeugen, ob da noch irgendwas kommt. Ob ich ab einem bestimmten Punkt das nächste große Ding freischalte. Die eine Waffe vielleicht, die statt „Boom!“ nun „Kawäng!“ macht oder der eine Titan, der sich mal nicht so spielt wie die Mittelschichtsversion von Duke Nukem, der als Filialleiter bei McDonalds nach Schichtende noch immer die muffigen Burger mampft. Ich sehnte mich also nach dem Punkt, an dem ich dem Spiel nicht mehr den Rücken kehren kann, weil das alles jenseits von toll, geil, krass ist, sondern megatoll, megageil, megakrass!

Stattdessen bekam ich einen Titanen, der kein Maschinengewehr nutzt — sondern eine Schrotflinte. Ich war sprachlos, zumindest solange, bis ich Modern Warfare installierte und es anschrie: „Du hast alles verändert, du bist Schuld an diesen jugendlichen Kriegsfantastereien!“ Die pixelgewordene Menschenverachtung genießt ja bis heute Kultstatus, vielleicht sogar zurecht, zumindest solange, bis die Entwickler ihre bumsdoofe Ideologie offenbaren und das Abschlachten nicht identifizierter Feinde zelebrieren, bis der amerikanische Teenager-Schniedel so aufrecht steht wie die US-Flagge vor dem Haus. So weit geht die Kampagne von Titanfall 2 zum Glück nicht. Die bleibt bei Doofheit. Ok, also doch wieder wie Modern Warfare.

Jedenfalls: Ein Raumschiff stürzt ab, mein Vorgesetzter schenkt mir einen Titanen und alle sind glücklich. Ich spreche Titan übrigens wie „Titan“ aus, also deutsch, denn Spiel und Torhüter haben einander verdient. Gar nicht mal so dröge, aber weitgehend doch schon doof zelebrieren die Entwickler von nun an das Springen und das Laufen. In einem Abschnitt muss ich in einer Fabrik für, äh, Büroräume meinem Riesenroboter hinterherrennen, den haben meine Gegner nämlich stibitzt. Ein Areal eröffnet sich, für das ein einziger Blick zur Erkundung nicht reicht. Für gut 45 Minuten habe ich Spaß. Überraschung! Überall schwirren Roboterarme, die Plattformen für Bürostühle bereitstellen, ringsherum stolzieren Feinde und belagern meine Positionen derart, dass ich mehr sprinte als ballere.

Solche Höhepunkte findet man kein zweites Mal in der knapp fünfstündigen Kampagne. Das wäre auch alles nicht weiter bemerkenswert, wenn mir das Spiel nicht ständig die Wand ins Gesicht presst. Ja, Titanfall 2 nötigt einen fast schon, solang an den Wänden zu kraxeln bis selbst Spider-Man aussehen würde wie ein Hobbit am Schicksalsberg. Es gibt fast immer auch einen Weg hindurch ohne Mirrors Edge zu imitieren, aber das will das Spiel nicht. Das Spiel will Bewegung und Tempo. Das Spiel ist Detlef D! Soost.

Bemerkenswert doof zaubert Titanfall 2 dann noch ein Zeitreisen-Element herbei. Aber hey, wen wundert das, wenn sogar der mittelalterliche Weltherrschaftssimulator Dragon Age: Inquisition seine vermeintlich clever geschriebene Handlung plötzlich ein Jahr in die Zukunft versetzt, damit jeder Dödel weiß, warum das eben nur vermeintlich clever ist. Zu seinem Titanen baut man als Spieler indes keine Beziehung auf, was einmal mehr beweist: Irgendwie soll alles einmal erwähnt werden, was in der Popkultur ein wenig von Belang ist, neben Zeitreisen natürlich auch künstliche Intelligenz, die hier gar nicht so uncharmant, aber eben sehr oberflächlich meinen Arsch rettet. Über harmlose Kriegswitze und Buddy-Highfives geht es nicht hinaus. Ein Spiel, so männlich wie selbsthergestelltes Bartöl aus mit Bier abgelöschtem Grillfleisch.

Je mehr ich kritisiere, desto mehr will ich die Unterschiedene erkennen zu anderen Militärparaden, die sich Shooter nennen, zu Modern Warfare, Infinite Warfare, Homefront, Battlefield, Black Ops, Ghosts, irgendwas, was sich nicht mit „Dummbeutelkampagne“ und „Callofdutygedächtnismultiplayer“ beschreiben lässt — aber ich erkenne sie nicht. Es mehren sich stattdessen die Gemeinsamkeiten.

Klebt den Spieletitel weg. Kritzelt „Birnengelee“ drauf. Wird es Birnengelee? Nein. Es bleibt Dreck. Dreck, der glänzt und schimmert, immerhin: Millionen-Dollar-Budget und so, aber wenn ich das Birnengelee poliere, ganz doll und doller, sieht es eben nicht aus wie die verschimmelte Pampe aus Katzenurin und BigMacs (also: Titanfall 2), die innen drin wartet. Erst wenn man hineinblickt, öffnet sich der Schwindel.

Ich bemerke erneut, dass zu viele Shooter das popkulturell unverzichtbar gewordene Massenmorden im Hollywoodglanz fragwürdig hochjauchzen und selbst in der geschichtsfreien Interaktivität des Mehrspielermodus nicht mehr als Freischaltungsgewichse bieten.

Das ist traurig, und als ich vor Erschöpfung meinen Kopf an die Wand lehnen will, schreie ich kurz auf. Da wird mir bewusst: Ich will erst einmal nichts mit Titanfall 2 zu tun haben. Und mit Wänden sowieso nicht.



