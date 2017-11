Polyneux spricht, Vol. 50 (Wii-U-Edition)

von polyneux, 10.11.2017, Keine Kommentare

Nintendoooo! Mit der Switch setzt der Videospieldinosaurier aus Kyoto zu neuen Höhenflügen an, weshalb wir die Hybridkonsole mit nicht einem, sondern sogar zwei Podcasts gewürdigt haben. Dass man nicht immer gewinnt, wenn man veraltete Hardware mit einem irgendwie pfiffigen Kniff auf den Markt schleudert, hat Nintendo mit dem Switch-Vorgänger Wii U eindrucksvoll bewiesen. Dass die putzige Second-Screen-Konsole tot ist, war den meisten von uns schon seit einigen Jahren klar. Besiegelt wurde ihr Ende durch das Anfang 2017 erschienene Zelda: Breath of the Wild, das nicht nur in der Fachpresse und bei Fans kräftig abgeräumt hat, sondern definitiv das letzte First-Party-Spiel für die Wii U darstellt.

Um die für ihre kurze Lebenszeit doch ganz beachtlichen Leistungen der knuffigen Plastikorgel angemessen zu würdigen, teilen SpielerZwei, Don, Urs und Nahaufnahmen.ch-Stargast Norman knapp zweieinhalb Stunden ihrer schönsten und traurigsten Erinnerungen an die Wii U mit euch. Ein bunter Strauß an humorvollen Anekdoten, herzzerreißenden Schicksalen und knallharten Fakten, bei dem kein Auge trocken bleibt. Schnallt euch an, stellt das Rauchen ein und genießt die 50ste Ausgabe von Polyneux spricht!

Disclaimer: Da die Aufnahme schon ein paar Monate her ist, kommt es zu einigen fragwürdigen Aussagen bezüglich der Switch. Ist schade, kann man aber nichts machen.

Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.

Links zum Podcast: RSS-Feed | iTunes



Tags: Artikel, Podcast, Breath of the Wild, Donkey Kong Country Returns, Hyrule Warriors, Nintendo, Pikmin 3, Podcast, Polyneux spricht, Super Mario Bros, Switch, The Legend of Zelda, The Legend of Zelda Twilight Princess, wii u, Wind Waker, Xenoblades Chronicles X