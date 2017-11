Wie politisch sind Sie wirklich, Mr. Blazkowicz?

von SpielerZwei, 11.11.2017, 4 Kommentare

Wolfenstein 2: The New Colossus ist genau die Art Fortsetzung, die man sich wünscht, wenn man schon am Vorgänger eigentlich nichts auszusetzen hatte: „More of the same“ im besten Sinne. Abgesehen vom obligatorischen Grafik-Update und dezentem Feintuning, was die Spielmechanik und das Leveldesign angeht, ist man dem Erfolgsrezept von Wolfenstein: The New Order (2014) weitestgehend treu geblieben.

Neben cleveren Detailverbesserungen, wie z.B. dem quasi-automatischen Perk-System oder den optionalen Nebenmissionen, welche das Spiel trotz diesmal kürzerer Hauptstory (ca.12 Stunden) insgesamt wieder auf eine ordentliche Spielzeit bringen, finden sich die auffälligsten Unterschiede zu W:TNO eher in der Narration. Denn obwohl die Handlung von W2:TNC kurz nach den Ereignissen des Vorgängers einsetzt und das Storytelling immer noch eine wahnwitzige Mischung aus Pulp-Roman und Exploitation-Kino, irgendwo zwischen „Iron Sky“, „Fatherland“ und „Inglourious Basterds“, ist, präsentiert sich die Handlung von The New Colossus insgesamt düsterer, nachdenklicher und persönlicher als noch im Vorgänger. Ohne jetzt auf konkrete Details eingehen zu wollen, um euch die sehr unterhaltsame Story nicht zu spoilern, machen Machine Games mit TNC tatsächlich das, was ich seinerzeit in meinem Text zu TNO noch als Möglichkeit anschnitt: Sie geben den Figuren, allen voran natürlich FPS-Archetyp B. J. Blazkowicz, dieses Mal in deutlich konsequenterer Weise Charaktertiefe und Motivation. Waren es in TNO noch einzelne bewegende Szenen, die zwar absolut klasse waren, aber nicht ausreichten, um dem Spiel in seiner Summe wirklichen Tiefgang oder echte Ernsthaftigkeit bescheinigen zu können, findet man in TNC nun wesentlich konsistentere Charakterzeichnungen vor, die sowohl der Handlung, als auch den einzelnen Figuren sehr gut stehen. Aber keine Angst, trotzdem muss niemand auf die absurd-witzigen Momente, Over-The-Top-Splatter und Exploitation-Film-Anleihen des Vorgängers verzichten. Wer schon immer einmal sehen wollte, wie eine nackte, blutüberströmte, hochschwangere Frau mit zwei Sturmgewehren im Anschlag eine Horde Nazis niedermäht, ist hier immer noch genau richtig.

Obwohl sich Machine Games trotz der kleinen, aber feinen Veränderungen unterm Strich auch stilistisch treu geblieben sind, was ihre Pulp-Interpretation der Wolfenstein-Reihe angeht, wird man dieser Tage Zeuge eines interessanten Phänomens, das in dieser Form bei Veröffentlichung des Vorgängers nicht ansatzweise zu beobachten war: Viele Autoren fühlen sich dazu berufen, The New Colossus zu politisieren. Der Grund liegt zwar auf der Hand, denn 2014 gab es noch keinen Präsidenten Trump im Weißen Haus und die „Alt Right“ in den USA war, zumindest hierzulande, auch noch kein wirkliches Thema, ist dann aber doch etwas kurz gesprungen. Abgesehen davon, dass die Entwickler schon vor der Veröffentlichung selbst klargestellt haben, dass TNC kein Kommentar auf die aktuelle US-Politik sei, sollte jeder, der sich nur ein wenig mit Videospielen beschäftigt, eigentlich wissen, dass so ein AAA-Titel nicht innerhalb von ein paar Monaten entsteht. Die Handlung des Spiels stand schon fest, als noch niemand nur im Traum daran gedacht hätte, dass so jemand wie Donald Trump wirklich einmal Präsident der USA werden könnte. Zugegeben, die Marketing-Strategen bei Bethesda sind an diesem Umstand nicht ganz unschuldig, denn sie haben die aktuelle US-Politik zwischen den Zeilen geschickt in die Werbekampagne zum Spiel eingebunden. Und auch im Spiel finden sich ein paar Kleinigkeiten, die man durchaus in diese Richtung interpretieren kann. Allerdings handelt es sich hier ausschließlich um Zeitungsausschnitte und Tagebucheinträge, die man vermutlich noch kurzfristig und ohne großen Aufwand als „politische Easter Eggs“ eingebaut hat. Dass sich in den USA dann auch noch einige Fascho-Hohlköpfe öffentlich entblödet haben, indem sie kritisierten, dass TNC quasi „einseitige Antifa-Propaganda“ sei, tat sein Übriges. Die eigentliche Handlung von The New Colossus ist aber tatsächlich genauso politisch oder unpolitisch wie die des Vorgängers.

Einmal abgesehen von den komplett unterschiedlichen Reaktionen auf die beiden Spiele, die natürlich den oben genannten Gründen geschuldet sind, ist es trotzdem eine interessante Frage, die man ruhig einmal stellen kann: Wie politisch sind Machine Games’ Wolfenstein-Spiele wirklich?

Meiner Meinung nach verhält es sich hier ähnlich, wie mit Tarantinos Film Inglourious Basterds: Wenn eine aus Juden bestehende US-Spezialeinheit während des zweiten Weltkriegs durch Europa zieht, um Nazis zu killen, hat das per se immer auch eine politische Komponente, selbst wenn es sich dabei um eine fiktive Edel-Trash-Geschichte handelt. Allerdings bewegt man sich hier nur auf Gemeinplätzen: Nazis sind böse, Nazis killen ist gut. Punkt. Darüber hinaus fehlt mir hier aber jedwede ernsthafte politische Message für die Gegenwart. Daran ändert auch keine noch so eindringlich gespielte Szene mit Christoph Waltz etwas. Da hat Tarantinos Django Unchained mit seiner Sklaverei-Thematik in meinen Augen deutlich mehr zu bieten. Trotzdem sind beide Filme am Ende doch nur Pulp. Die Problemlösung besteht am Ende immer daraus, die Bösen brutal abzuschlachten. Weil sie es selbstverständlich verdient haben. Diese Message ist für mich weniger politisch, als schlicht reaktionär. Und so ist es auch bei den Wolfenstein-Spielen aus Uppsala: Klar sind sie aufgrund ihres Settings und ihrer Handlung irgendwie politisch. Aber nicht in irgendeiner Form, aus der ich wirklich etwas für mich und meine Gegenwart ziehen könnte. Am Ende ist es doch nur extrem unterhaltsamer Edel-Trash, der mir nicht wirklich eine Message mitzugeben hat. Außer natürlich, dass nur tote Nazis gute Nazis sind. Aber das wussten wir alle auch vorher schon, nech?

Aber mal abgesehen von meiner persönlichen Meinung, finde ich es grundsätzlich nicht schlimm, dass Kritiker-Kollegen das Spiel zum Anlass nehmen, Parallelen zur aktuellen US-Administration und der „Alt Right“ zu ziehen, auch wenn man dazu schon etwas weiter ausholen muss, als es die Handlung des Spiels es eigentlich hergibt (Im Spiel sind die Nazis in den USA ja nicht durch Wahlen oder einen Putsch an die Macht gekommen, sondern haben in dieser alternativen Zeitlinie das Land durch die Atombombe auf Manhattan 1948 zur Kapitulation gezwungen…). Ich will das nicht anprangern, sondern nur klarstellen, dass ich das etwas anders sehe.

Komplett abgehängt hat mich in diesem Kontext allerdings der Artikel vom ansonsten sehr geschätzten Kollegen Christian Schiffer: Er vermischt hier die obige Interpretation, W2:TNC sei ein konkret „antifaschistisches Spiel“, noch zusätzlich mit der (Selbst-)Zensur-Problematik der deutschen Fassung des Spiels und bastelt daraus den Skandal, dass dieser Antifaschismus ausgerechnet im Heimatland der Dichter, Denker und Nazis durch die bekannten Änderungen (keine Hakenkreuze, Heiler statt Hitler, Kanzler statt Führer, Verräter statt Juden, usw.) nicht mehr funktioniere. Er geht dann noch einen Schritt weiter und unterstellt der deutschen Fassung gar, Geschichtsrevisionismus zu betreiben. — Ich teile selbstverständlich seine Ansicht, dass es ein Unding ist, dass Videospiele in dieser Hinsicht immer noch anders behandelt werden als Spielfilme. Und ja, es wird wirklich Zeit, dass sich mal ein Publisher traut, dies auch vor Gericht auszufechten. Schade, dass Bethesda nicht dieser Publisher ist. Aber ansonsten kann ich seinen Ausführungen leider überhaupt nicht folgen, denn wie ich schon in meinem Text zu W:TNO ausführte, bin ich fest davon überzeugt, dass trotz der Änderungen jeder halbwegs intelligente Spieler zu jederzeit ganz klar weiß, von was bzw. wem die Rede ist, wenn vom „Regime“ und dem „Kanzler“ gesprochen wird; auch ganz ohne Hakenkreuze und Oberlippenbärtchen. Christian Schiffer unterstellt in seinem Text aber indirekt, dass der durchschnittliche Videospieler zu blöd sei, das Spiel richtig zu verstehen, wenn Hitler das Bärtchen fehlt und Konzentrationslager nicht Konzentrationslager heißen. Was würde wohl Art Spiegelman, der Autor des bekannten Comics Maus, in dem Juden Mäuse und Nazis Katzen sind, dazu sagen?

Anyways, letztendlich ist es für The New Colossus als Unterhaltungsprodukt (und das ist es ja in erster Linie) auch gar nicht so entscheidend, für wie politisch man es persönlich hält, denn in dieser Eigenschaft ist es so oder so einfach großartig. Für mich würde es als Spiel ebenso gut funktionieren, wenn es auf dem fiktiven Planeten „Tysk“ spielen würde und man gegen die „Izan-Diktatur“ kämpfen müsste. Na gut, die ganzen Popkultur-Referenzen würden vermutlich nicht mehr funktionieren, aber man versteht meinen Punkt, denke ich. Will sagen: Ich sympathisiere in erster Linie nicht deshalb mit Blazkowicz, weil seine Mutter jüdische Polin war, sondern weil er aus den richtigen Gründen für eine gute Sache kämpft. Das Spiel lebt nicht allein vom Szenario. Wenn man auch noch zusätzlich eine antifaschistische Gravitas, quasi als Kirsche oben drauf, daraus ziehen kann, dann um so besser. Nur sollte man dabei vielleicht trotzdem die Kirche im Dorf lassen…

Wolfenstein 2: The New Colossus hat mir mindestens ebenso gut gefallen, wie schon sein Vorgänger. Wer einen richtig guten Singleplayer-Shooter mit toller Narration und erstklassiger Präsentation zu schätzen weiß, ist hier definitiv bestens aufgehoben. Den in diesem Zusammenhang oft zu lesenden Satz „Bester Ego-Shooter seit Jahren!“ spare ich mir an dieser Stelle einmal, denn da war ja noch was … genau: Wolfenstein: The New Order (2014), Wolfenstein: The Old Blood (2015), DOOM (2016) und Prey (2017) machen diesen Satz nämlich inzwischen zu einer Blödmann-Floskel. Vielmehr wäre es mal an der Zeit für ein klares Fan-Bekenntnis: Bethesda bringt schon seit Jahren die mit Abstand besten FPS-Spiele heraus. Danke dafür!



