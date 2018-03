Polyneux macht’s kurz 2 — Schwänze fressen im PS3-Remake

von polyneux, 12.03.2018, 2 Kommentare

Eins, zwei, Polizei

Drei, vier, Offizier

Fünf, sechs, alte Hex‘

Sieben, acht, Podcast!

Wir haben es wieder getan, Poly Neuxs geht in die zweite Runde und weil wir so extrem fluffig drauf sind, heisst unser monatlicher Cast ab jetzt POLYNEUX MACHT’S KURZ! Da der alte Titel uns nicht mehr gefällt und eh nur die Hälfte aller Hörer den müden Wortwitz geschnallt haben, gibt es jetzt einfach so einen Neuen. Peng!

Inhaltlich verfolgen wir den in der ersten Ausgabe eingeschlagenen Kurs und beantworten drei Fragen: Was haben wir gespielt? Was passiert in der Videospielwelt? Was sind uns sonst noch für interessante Themen zugeflogen?

Und um dem neuen Titel gerecht zu werden, haben wir uns wieder schwer zusammengerissen und liegen für Polyneux-Verhältnisse bei extrem kurzen 107 Minuten. Rekordverdächtig!

Wir bitten auch dieses Mal um Feedback bei Twitter, per E-Mail oder in den Kommentaren und wer etwas zu Spielen zu sagen hat und gerne mal Gaststar wäre, nimmt die gleichen Kanäle. Viel Spaß mit der neuen Folge!

PS: Dass im Intro noch der alte Titel gesagt wird, wissen wir!

00:00:00 Intro-Musik und Begrüßung.

Wir spielen

00:01:41 Urs: Owlboy.

00:04:02 Kingdom „Du hast cum gesagt“ Come: Deliverance. — „These rustics are so inapt!“ — Nachklapp von allen zur Berichterstattung über Spiel und Kontroverse. — Erläuterung des studierten Volkskunderls — Haarsträubend fehlerhafte Phantasterei über Kurzgeschichte Die krumme Janet von R. L. Stevenson — Pascals Web-Tipps: Medievalist.net und Medieval People of Color.

00:15:10 Thimbleweed Park.

00:18:50 Super Mario Odyssey.

00:19:12 Shadow of the Colossus-Remake. — Molo hatte Erlebnisse(!!!) mit dem Labour of Love des Remakes.

00:26:53 The Evil Within 2.

00:30:06 Pascal: Monster Hunter World. — Die Obsession japanischer Spiele mit Essen. — Kastrationsängste und Pimmel-Spiele. Nebenbei-Empfehlung von Urs: Genital Jousting.

00:33:52 Dandara.

00:37:07 All Our Asias. — Über PS1-Grafik-Nostalgie.

00:41:03 Christian: Fe, Electronic Arts versucht sich in Indie. — Molos Buch-Tipp zu EA: JPod von Douglas Coupland.

00:50:05 Für die Shooter-Dudes: Viel zu langer Selbsthilfegruppen-Tratsch zu Call of Duty: World War 2 und anderen Multiplayer-Titeln wie Max Payne 3 und Uncharted: The Lost Lagacy.

01:00:37 Molo: Nicht groß weiter mit Nier:Automata. Shadow of the Colossus-Remake (schon abgefrühstückt bei Urs). Spoiler-Skrupel bei Rime; emotionelle Herausforderungen für Kinder und die Freuden des Sammelwahns. — Erwähnungen: Abzu und Everybody’s Gone To The Rapture.

Meldungen

01:14:50 Abschweifung und Belustigung Trump & Co’s Nebelkerze gegen Killerspiele und Gewaltfilme nach Parkland-Schul-Shooting. — Dummes Geblubber von Thomas de Maizière und Christian Pfeiffer zu einer Debatte, die keiner will.

01:21:33 Urs erklärt Relevanz der Übernahme von Koch Media durch THQ Nordic.

01:27:29 Freude über Neil Druckmans Meldung zum Stand der Dinge bei Verfilmungen von Naughty Dog-Spielen Uncharted und The Last of Us und Allgemeines zu Spiele-Verfilmungen.

Demnächst erscheinen und Freestyle-Ausklang

01:32:02 Kommende Remaster-Welle: Burn Out Paradise, Devil May Cry-Reihe, Assassins Creed: Rogue im März. — Dark Souls im Mai. — Urs hofft auf Mass Effect-Remastered. — Dann: A Way Out und der Mangel an Couch-CoOp. — Urs lobt Gears of War. — Klönen über Resident Evil-Reihe. — Sea of Thieves. Christian empfiehlt CRE133: Piraten-Podcast mit Tim Pritlove. — Just another Kirby Star Allies. — Urs über Indie- und Portierungen-Futter für die Switch: Outlast; Payday 2; Blossom Tales; Dark Souls. — W-Lan Hot Spot-Gedöns.

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.

Links zum Podcast: RSS-Feed | iTunes



Tags: Artikel, Podcast, Call of Duty WWII, Evil Within 2, Fe, Monster Hunter World, Podcast, Shadow Of The Colossus