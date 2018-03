10 Jahre Polyneux!

von polyneux, 26.03.2018, 10 Kommentare

Heute vor genau zehn Jahren, am 26. März 2008, ging Polyneux das erste Mal online.

— Yay! Tusch! Konfetti! —

Im echten Leben sind zehn Jahre ja kein wirklich bemerkenswertes Alter, aber unter den deutschsprachigen Spieleblogs macht uns das tatsächlich schon zu einer Art Dinosaurier. Tja, dieses schnelllebige Internet halt. Wird sich auf Dauer ohnehin nicht durchsetzen…

Viel hat sich in dieser Zeit getan: Verschiedene Textformate kamen und gingen, irgendwann gesellten sich Podcasts hinzu, zwischenzeitlich wurde sogar mit Videos experimentiert und auch das äußerliche Erscheinungsbild der Seite wurde bis heute schon viermal mehr oder weniger stark überarbeitet.

Unvermeidbar war auch, dass sich die Zusammensetzung der Redaktion über die Jahre immer wieder veränderte, weil so ein reines Spaß-Projekt wie Polyneux ausschließlich von der Motivation und Freizeit der beteiligten Autoren lebt. Geht diese verloren oder hat man aufgrund von Job und Familie schlicht nicht mehr die Zeit, zieht das Hobby logischerweise den Kürzeren. Bezahlt wird und wurde hier nie jemand.

Tatsächlich finden sich in der aktuellen Redaktion nur noch zwei Nasen, die von Anfang an dabei waren: Christian und SpielerZwei. Der Rest der elfköpfigen Gründungs-Crew (Arkion, Daniel, Enk, Grobi, Holger, Nille, SpielerEins, SpielerDrei und SpielerVier) ist aus den verschiedensten Gründen über die Jahre ausgestiegen. Glücklicherweise fanden sich aber immer wieder talentierte und nette Leute, die die entstandenen Lücken füllten, so dass der Laden hier all die Jahre erfolgreich weiterlaufen konnte.

(Mehr zur „Polyneux-Story“ gibt es im Geburtstags-Podcast.)

Aber nicht nur das Internet ist schnelllebig, sondern auch die Sache um die sich hier alles dreht: die Videospiele. Seit wir hier damals angefangen haben ist viel passiert, und dabei reden wir nicht von den offensichtlichen Dingen, wie z.B. immer besserer Grafik, steigenden Produktionsbudgets oder regelmäßig wechselnden Konsolengenerationen. Wir haben viele Trends kommen und gehen sehen. Manche konnten sich behaupten, manche nicht. Manchmal erfreulich, manchmal eher nicht: Kostenpflichtiger DLC, Digitalvertrieb von Spielen, Bewegungssteuerung, Free2Play, Pay2Win, Online-Zwang in Singleplayer-Spielen, 3D-Brillen, VR-Brillen, Lootboxen, Games as a Service, etc. pp…

Zeit einmal in der Mottenkiste zu wühlen und zu schauen, was die Polyneux-Autoren vor zehn Jahren so beschäftigte… :

Vielleicht machen Euch diese Beispiele ja Lust, ein wenig mehr in unserem reichhaltigen Archiv zu stöbern. Dort finden sich viele bekloppte Texte, aber auch einige echte Perlen!

Aber vielleicht kennt Ihr die Beiträge ja auch schon von damals? Wie lange seid Ihr eigentlich schon hier auf Polyneux? Und wie oder wo seid Ihr das erste Mal über uns gestolpert? Die meisten Polyneux-Leser sind ja erfahrungsgemäß eher kommentier-faul, aber wenn Ihr uns eine kleine Geburtstagsfreude machen wollt, dann beantwortet uns doch die obigen Fragen! Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Schließlich sind die Kommentare, wie mal ein weiser Mann sagte, „das Brot des Bloggers“ … !



Tags: Artikel, 10 Jahre, 2008, Blog, Blogger, Geburtstag, Jubiläum, Polyneux, Spieleblogs