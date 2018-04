Polyneux macht’s kurz 3 – Knochenmarkspiele

von polyneux, 12.04.2018, 1 Kommentar

Wir hielten uns für stark. Wir hielten uns für schlau. Wir hielten uns für in der Lage, einen regelmäßig erscheinenden Podcast mit kompakter Lauflänge zu produzieren. „Eine Stunde, maximal anderthalb!“, brüllten wir in die Nacht, berauscht (nicht nur) vom schnellen Erfolg. Und heute? Was ist aus uns geworden? Jämmerlich sind wir, ein Schatten unserer selbst! Eingeholt von den Dämonen, die wir längst gezähmt wähnten, wir erbärmlichen Opfer der Hybris!

Denn sehen wir der bitteren Wahrheit ins Auge: Nicht nur, dass die aktuelle Ausgabe von „Polyneux macht’s kurz“ ein paar Tage später als geplant an den Start geht, nein! Zu allem Übel ist sie sogar noch fast zwei Stunden lang, ein unhaltbarer Zustand. Beim nächsten Mal werden wir unsere Zungen besser im Zaum halten, sie unter Umständen sogar hüten, und eine knappere, maximal anderthalb Stunden lange Folge produzieren. Ehrenwort! Bis es soweit ist, wünschen wir erstmal viel Vergnügen mit der aktuellen Ausgabe, in der sich Christian, molosovsky, Urs und unser ganz spezieller Gast Predo über so feine Spiele wie FarCry 5, Rainbow Six Siege, Dragon Age Origins und Stellaris unterhalten. Dass das noch lange nicht alles ist, versteht sich von selbst. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal!

