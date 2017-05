Polyneux spricht, Vol. 47 (Seelenheil-Edition)

von polyneux, 06.05.2017, 1 Kommentar

Willkommen liebes Publikum!

Heute wird mal wieder gesprochen in der Polyneux-WG. Im Netz gibt es ja schon unzählige Podcasts über die Souls-Spiele von From Software, aber mit Sicherheit noch keinen, in dem so viel gelacht wird wie bei uns. Doreen, Volker, Pascal, Molosovsky und LeDon kauen ganz unorthodox die gesamte Reihe durch, angefangen bei Demon’s Souls über Dark Souls 1+2+3 und Bloodborne. Alles höchst professionell und belesen. Vor allem belesen, denn Molosovsky dröselt ganz nebenbei fast tiefenpsychologisch Teile der Story und Hintergründe auf, was diesem Podcast eine schöne poetische Note verpasst. Hier hört man also richtige Poeten!…

Viel Spaß beim Hören und wir freuen uns auf Eure Resonanzen.

Praise the Sun!

