Polyneux tritt nach. Episode 4: Gold in meinen Ohren

Lange musstet Ihr warten. Sehr lange! Verdammt lange. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie lange wirklich. Aber von der Aufnahme bis zur Fertigstellung der aktuellen Folge hat es durchaus ein bisschen gedauert. Immerhin hatte Christian Urlaub und Urs das hoch gesteckte Ziel, jeden, wirklich verdammt nochmal jeden einzelnen, Schmatzer der Polyneuxsen herauszuschneiden. Nun, er ist damit kläglich gescheitert. Zur Entschädigung hat uns unser WordPress dafür zwischenzeitlich einfach das komplette Font-Handling durcheinandergefickt und falls Ihr das hier jetzt in irgendeiner obskuren Alien-Schriftart lest: wir haben versucht zu retten, was zu retten war. Also nicht viel. Egal. Videospiele!

Davon haben wir in den vergangenen Wochen wieder jede Menge gespielt. Und so wundert es nicht, dass wir uns mal wieder stundenlang darüber unterhalten, amüsieren, mockieren, echauffieren und whateverzieren konnten. Dazu kommen noch ein paar Filme und Serien und fertig ist die rostige Laube. Zack! Wir wünschen viel Spaß! Und falls irgendwer von Euch Lappen Ahnung hat, wie das mit unseren Fonts hier auf der Seite zu reparieren sei, dann… ach, ist doch auch egal.

Die Themen:

Wir haben gespielt:

Urs

Fallout 4

Warhammer 40k Martyr + Boltgun

Moonlighter (Switch)

Star Trek Resurgence

Terminator Resistance

Norman

Under The Waves

(Hotline Miami)

Luigis Mansion 3

Pacific Drive

Pascal

Sunset

Prince of Persia The Lost Crown

Skull & Bones

Steelrising

Christian

Baldur‘s Gate 3

Helldivers 2

(Brothers)

Ereignisse, die uns nicht mehr loslassen:

Switch 2 kommt 2025

Mehr Entlassungen, u.a. bei EA, die auch KI embracen wollen. Embracer macht auch weiter Studios dicht

Spiele, auf die wir uns freuen (bis einschließlich Ende April):

Contra: Operation Galuga 12. März

Alone in the Dark 20. März

Dragon’s Dogma 2 22. März

Princess Peach Showtime 22. März

Pascals Arsch-Simulator 3000 26. April

Diablo IV ab 28.03. im Gamepass

Besprechenswerte Filme (und Serien) bisher: