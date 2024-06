Polyneux tritt nach. Episode 6: Der Kopf mit den zwei Ohren.

Falleri, fallera, da simma wieda! Hätte irgendjemand gedacht, dass wir von diesem Format wirklich (wirklich!) eine sechste Episode zustande bekommen? Echt jetzt? Wow, Ihr seid ja noch naiver als wir. Aber Ihr habt Glück (oder auch nicht), denn Eure Gebete wurden erhört (oder Eure Flüche eben nicht). Auch in der sechsten Episode dieser geradezu legendären Show haben Christian, Superspezialgast Norman und Urs wieder so einige Leckerlis für Euch zusammengetragen. Deshalb wird jetzt gar nicht mehr lange geschnackt, sondern die Lauscher einfach direkt mit sehr viel gutem Qualitätscontent der allerersten Güteklasse betankt. Viel Spaß mit unserer neuesten Folge!

Wir haben gespielt:

Urs:

Strafe

Starfield!

Chants of Sennaar

System Shock Remake

Norman:

Elden Ring

Another Crab‘s Treasure (30 min angespielt)

Senua’s Saga: Hellblade 2

(wollte Dead by Daylight mal wieder spielen und hab festgestellt, dass der 11-€-Gamepass-Tier kein Online-Multiplayer beinhaltet. 🖕)

Christian:

Im sehr schnellen Schnelldurchlauf: Diablo IV Destiny 2 Little Kitty Big City XDefiant



The Finals

Senua‘s Saga: Hellblade 2

Christians kleine Hardware-Ecke

Miyoo Mini Plus Handheld

Ereignisse:

Summer Game Fest 7.6., Xbox 9.6.

Nach längerem Herumgeeiere: Das neue CoD kommt in den Game Pass und alle so yeeeeaaaahhh https://www.eurogamer.net/microsoft-alert-confirms-call-of-duty-black-ops-6-day-one-xbox-game-pass-launch

Die Entwicklung von Cyberpunk ist nach 3 Jahren endlich abgeschlossen, was die Frage aufwirft, warum es nicht einfach vor Veröffentlichung fertig entwickelt wurde ​​https://www.eurogamer.net/cyberpunk-2077-development-has-finally-wound-down-after-three-and-a-half-years

PS-Präso war boring https://www.eurogamer.net/everything-announced-at-playstations-state-of-play-may-2024

Valves neues Spiel ist… ein Hero-Shooter (gähn) https://www.eurogamer.net/valve-trademarks-deadlock-the-hero-shooter-it-still-wont-confirm-exists

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:

(Bis einschl. Ende Juli)

Killer Klowns From Outer Space: The Game – June 4

Still Wakes the Deep – June 18 (Game pass!)

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – June 21

Luigi’s Mansion 2 HD (Switch) – 27th June

Dungeons of Hinterberg (PC, Xbox Series X/S) – 18th July

Besprechenswerte Filme bisher:

The Pope’s Exorcist

The Teaches of Peaches

Furiosa

Civil War

Bücher:

John Romero: Doom Guy

Ihr findet uns drüben bei BlueSky:

polyneux: @polyneux.bsky.social

Norman: @xcrowingx.bsky.social

Christian: @levelboss.bsky.social

Urs: @muskeljesus.bsky.social

