Die Grauen Wächter Manhattans

von Pascal, 20.11.2018

Jazz.

In meinem Körper wohnt ein Monster. Mithilfe eines Zauberbuches reißt es mit meinen eigenen Händen Menschen entzwei und schafft Löcher in andere Dimensionen, aus denen noch grausigere Gestalten den Weg nach New York finden.

Smooth Jazz.

Als ich die Kontrolle über meinen Körper wieder erlange, ist all das getan, nicht mehr zu verhindern. Erinnern kann ich mich an nichts. Dass ich schuld bin, obwohl ich die Gräueltaten nicht willentlich begangen habe, fühle ich auch. Meine einzige Chance auf Erlösung: Ich schließe mich der nachts agierenden, geheimen, übernatürlichen Schutztruppe an, die den Big Apple seit Jahrhunderten vor Monstern und Geistern beschützt: Den Unavowed.

Und wo immer sie agieren, läuft stilvoller Jazz.

Die Unavowed sind der Inbegriff einer Dragon Age-Begleitergruppe. Und ich, mittendrin, bin der stumme Graue Wächter, der unfreiwillige, mehr zufällige Anführer. Mein Talent? Zum falschen Zeitpunkt am richtigen, tödlichen Ort gewesen zu sein. Und, je nach meiner Auswahl aus drei Herkunftsgeschichten, gewisse menschliche Charakterzüge, die keiner meiner meist übernatürlichen Kompagnons liefern kann. Ob Ex-Cop mit Talent für autoritäres Gebelle oder Schauspielerin mit Silberzunge macht am Ende aber ebensowenig Unterschied wie ob Weiblein oder Männlein. Der eigentliche Protagonist von Unavowed ist ohnehin die Stadt, ihr blutroter Himmel, ihr Nachtleben, ihr Soundtrack. Wenn sich zwei meiner markanten, charmanten Mitstreiter auf der Promenade von New Yorks Waterfront an längst verflossene Sweethearts und alte Fälle erinnern, kann die Weltrettung warten. Bevor Mandana, Eli, Vicky und Logan nicht ausgeredet haben und die letzten Saxophontöne nicht verklungen sind, spiele ich nicht weiter.



Tags: Artikel, Begleiter, Ben Chandler, Dragon Age, Party, Point & Click, Shardlight, Technobabylon, Unavowed, Wadjet Eye Games