Polyneux tritt nach. Episode 5: Scheißegal ist immer Rosa

Es ist so weit, Polyneux tritt mal wieder nach! Da Christian in geheimer Mission unterwegs war, haben sich dieses Mal Norman, Pascal und Urs vors Mikrofon geschleppt, um über alles zu reden, was wichtig ist in der Welt der Videospiele. Nun, eigentlich beschäftigen sie sich in erster Linie mit dem Schrott, den sie so in letzter Zeit gespielt haben. Aber da diese beiden Themen ja quasi deckungsgleich sind, solltet ihr besonders aufmerksam zuhören, damit ihr später auf dem Schulhof vor euren Freund:innen mit massivem Fachwissen über diesen ganzen Videospielquark angeben könnt. Viel Spaß!

Gespielt:

Urs

The Last Door

Resident Evil Revelations

Dragon‘s Dogma 2

Norman

Steelrising

Overcooked 2

Elden Ring

Pascal

Antonblast

Children of the Sun

Rise of the Ronin

Ereignisse:

Palestinian Relief Bundle https://itch.io/b/2321/palestinian-relief-bundle

Fallout-Serie schlägt ein wie eine Bombe (hehe) und kurbelt Verkäufe der Spiele massiv an. Zweite Season bestätigt. Fallout 76 höchste Spielerzahlen EVER. Upgrade für Fallout 4 am 25.4. (Neues Fallout von obsidian laut Jeff Grub bei MS zumindest im Gespräch) https://www.eurogamer.net/fallout-4-currently-europes-best-selling-game-almost-a-decade-after-release

Und natürlich mehr Kündigungen fuck off https://www.eurogamer.net/take-two-laying-off-550-people-weeks-after-saying-it-had-no-current-plans-to-do-so

Bald erscheinende Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:

Senua’s Saga: Hellblade 2 (PC, Xbox Series X/S) – 21st May

System Shock remake (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 21st May

Paper Mario: The Thousand-Year Door (Switch) – 23rd May

Destiny 2: The Final Shape (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) – June 4

Beim Titelsong handelt es sich um The Final Plunge von Exzel Music Publishing.

Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0.