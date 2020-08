Polyneux spricht, Vol. 64 (Not The Last Edition)

von polyneux, 05.08.2020, Keine Kommentare

„Da sind die Gegner. Töte sie! ALLE!“ – Auch mehr als 40 Jahre nach Asteroids sind Videospiele, die eine ernstzunehmende Geschichte im Gepäck haben, eher selten. Wenn dann doch mal eines erscheint, über dessen Story man tatsächlich reden, diskutieren, ja auch streiten kann, ist es selbstverständlich, dass wir diesem etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.

Naughty Dogs The Last of Us Part II ist so ein Spiel. In den nächsten drei Stunden (!) schnacken Alexander (@molosovsky), Doreen (@sanftebriese_) und SpielerZwei (@SpielerZwei) OHNE JEDE RÜCKSICHT AUF SPOILER über dessen Geschichte und wie sie bei uns ankam. Aber auch über die Kritik, die Hater und die Review-Bomber.

Wer TLoU2 noch nicht durchgespielt hat, das aber noch vor hat, lässt also lieber erstmal die Finger von diesem Podcast! Alle anderen sind herzlich eingeladen, unseren Gedanken, Interpretationen und Meinungen zu diesem Ausnahmespiel zu lauschen. Viel Spaß dabei!

Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.



