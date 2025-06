Polyneux tritt nach. Episode 14: Woke.

Liebe Hörer:innen, Genoss:innen und Spielende, wertes Gaming-Volk. Liebe Alle, die sich nicht in normative Strukturen einordnen lassen oder wollen oder beides zusammen. Liebe Menschen – ob cis, trans, nicht-binär, genderqueer oder agender: wir sehen euch und wir heißen euch ausdrücklich willkommen – unabhängig von Eurer sexuellen Orientierung, Eurer Herkunft, Eurer Hautfarbe, Eurer Sprache, Eurem Alter, Eurer Religion, Eurer Fähigkeiten oder Eurer sozialen oder wirtschaftlichen Situation. Ob ihr euch als Teil einer marginalisierten Gruppe versteht oder Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht habt – wir stehen an eurer Seite. Außer, Ihr seid rechte Arschlöcher. Dann seid Ihr halt rechte Arschlöcher und wir werden selbstverständlich alles tun, um Euch zu diskriminieren. Denn Ihr könnt Euch zum Teufel scheren. So einfach ist das.

Und nun die Nachrichten…. äh… Podcastthemen:

Urs

South of Midnight

Doom The Dark Ages

Clair Obscur: Expedition 33

Mario Kart World

Zelda

Christian

Splitgate 2

(Firebreak FBC für 15 Minuten, ehe ich kotzend ausgeschaltet habe)

Norman

Doom + Eternal (+ The Ancient Gods 1) + The Dark Ages

Superliminal

Ereignisse:

Summer Game Fest!

Mortal Shell II

Death Stranding 2

End of Abyss

Mouse P.I. for Hire

Atomic Heart 2

The Cube

Onimusha Way of the Sword

Felt That Boxing

Chronicles: Medieval (ist Quatsch aber narrated by Tom Hardy)

ARC Raiders KOMMT AM 30.10.!

Out of Words

Mafia: The Old Country

Fractured Blooms

Mina the Hollower

Mixtape

Acts of Blood

Blighted

ILL

Wuchang Fallen Feathers

Into the Unwell

Stranger Than Heaven

Resident Evil Requiem

Xbox Showcase!

The Outer Worlds 2

Mudang Two Hearts

The Blood of Dawnwalker

There are no Ghosts at The Grand

Cronos the New Dawn

Aphelion

Super Meat Boy 3D

Clockwork Revolution

Keeper

Black Ops 7

Giant Bomb sind unabhängig!

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:

(Bis einschl. Ende Juli)

Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game – July 29 – (PS5, Switch, Xbox, PC)

Patapon 1+2 Replay – July 11 – (PS5, Switch, PC)

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – July 11 – (PS5, Switch, Xbox, PC)

Donkey Kong Bananza – July 17 – (Switch 2)

Killing Floor 3 – July 24 – (PS5, Xbox, PC)

Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – July 24 – (Switch 2)

Wuchang: Fallen Feathers (Xbox, PS5, PC)

