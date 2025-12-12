Polyneux tritt nach. Episode 18: Sein Sohn, die Kaulquappe

Was soll ich sagen? Es ist Weihnachtszeit. Yay. Freut Ihr Euch auch so? Wir auch nicht. Das erinnert uns nämlich alle daran, dass wir noch sehr viel für den Polyreuxblick zu schreiben haben – und der Artikel sich auch nicht von alleine zusammenbastelt. Und außerdem: Fresskoma. Ein unangenehmer Zustand. Dann lieber Videospiele. Immerhin: davon gibt es in dieser Folge wirklich mehr als genug. Denn das Jahr hat auch nach hinten raus nichts besseres zu tun, als uns mit Spielspaßgranaten zu bombardieren als wären wir… keine Ahnung, Venezuela in den kommenden Wochen, oder so. Egal. Wir wünschen Euch jedenfalls viel Spaß mit diesem Prachtstück von Podcast und sind im Übrigen der Ansicht, dass die gesichert rechtsextreme AfD verboten gehört.

Wir haben gespielt:

Christian

Lego Voyagers

Battlefield 6

ARC Raiders

Norman

CODBLOPS 7, Ninja Gaiden 4, Keeper

Silent Hill f

Powerwash Simulator 2

Wuchang: Fallen Feathers

Urs

Skyrim

Cities Skylines

Portal

Resident Evil Remake

Gunbrella

Vampire Survivors

Silent Hill F

Winter Burrow

The Outer Worlds 2

Ereignisse:

Die aktuelle Xbox-Schwachmatenstrategie scheint dem Umstand geschuldet zu sein, dass Mutterkonzern Microsoft eine 30%-Marge fordert. Das ist natürlich unrealistischer Blödsinn. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-23/microsoft-pushes-xbox-studios-to-hit-higher-profit-margins

Dafür gibt es ENDLICH ein Remake der Kampagne des ersten Halo und alle so yeeeeeaaaaahh https://www.videogameschronicle.com/news/confirmed-halo-is-coming-to-ps5/

AI kostet EA einfach nur Geld und bringt nichts. Absolut verblüffend. https://www.thegamer.com/ea-generative-ai-game-development-prompt-chatbot-bad-mistakes-hallucinations/

Amazon schmeißt 14.000 Leute raus und massakriert die Gamessparte. New Worlds scheint abgewickelt zu werden, das LotR-MMO ist laut ehemaligen Entwickler:innen auch vom Tisch. https://www.videogameschronicle.com/news/amazons-lord-of-the-rings-mmo-has-reportedly-also-been-cancelled/

GTA 6 auf November 2026 verschoben weil Rockstar zu busy ist, Mitarbeitende rauszuschmeißen, die Mitglieder einer Gewerkschaft sind und sich innerhalb der Firma organisieren wollten. https://www.bbc.com/news/articles/c9v10rr1meeo Klage ist raus. https://www.videogameschronicle.com/news/this-case-stands-as-a-warning-union-issues-legal-claim-against-gta-6-dev-rockstar/

Es gibt eine neue Nintendo-App, in der man sich alle seine gespielten Spiele seit 3DS-/Wii-U-Zeiten mit genauer Spielzeit angucken kann. Urs kann es allerdings nicht, da er wie immer die Datenübermittlung direkt ausgeschaltet hat.

Valve bringt mehr Hardware raus. Wird die Steam Machine alles wegficken, was am Konsolenmarkt noch existiert? Und kommt VR JETZT ENDLICH so richtig in Fahrt? https://www.videogameschronicle.com/news/valve-announces-new-a-steam-console-controller-and-vr-headset/

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:

(Bis Ende Dezember 2025)

MARVEL Cosmic Invasion (PC, XSX, PS5, PS4, NS) – December 1

Assassin’s Creed Shadows (NS2) – December 2

Let It Die Inferno (PC, PS5) – December 3

Blood: Refreshed Supply (PC, XSX, XO, PS5, PS4, NS) – December 4

Metroid Prime 4 (NS, NS2) – December 4, 2025

Octopath Traveler 0 (PC, XSX, PS5, PS4, NS, NS2) – December 4

Paralives (PC) – December 8 (Early Access)

Microsoft Flight Simulator 2024 (PS5) – December 8

Skate Story (PC, NS2, PS5) – December 8

Yakuza 0 Director’s Cut (PC, XSX, PS5) – December 8

Farming Simulator: Signature Edition(NS2) – December 9

Terminator 2D: No Fate (PC, PS5, XSX, NS) – December 12

Besprechenswerte Filme:

Wolfen

One Battle After Another

Night Call

Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person

Frankenstein

Bugonia

Empfehlenswerte Musik:

La Luz – News of the Universe

Bootlicker – 1000 Yd. Stare

Currents – All That Follows EP

Cold Steel – Discipline & Punish

Geese – Getting Killed

Portugal. The Man – Shish

Hörenswerte Podcasts:

Apocrypals

