Polyneux tritt nach. Episode 18: Sein Sohn, die Kaulquappe

Was soll ich sagen? Es ist Weihnachtszeit. Yay. Freut Ihr Euch auch so? Wir auch nicht. Das erinnert uns nämlich alle daran, dass wir noch sehr viel für den Polyreuxblick zu schreiben haben – und der Artikel sich auch nicht von alleine zusammenbastelt. Und außerdem: Fresskoma. Ein unangenehmer Zustand. Dann lieber Videospiele. Immerhin: davon gibt es in dieser Folge wirklich mehr als genug. Denn das Jahr hat auch nach hinten raus nichts besseres zu tun, als uns mit Spielspaßgranaten zu bombardieren als wären wir… keine Ahnung, Venezuela in den kommenden Wochen, oder so. Egal. Wir wünschen Euch jedenfalls viel Spaß mit diesem Prachtstück von Podcast und sind im Übrigen der Ansicht, dass die gesichert rechtsextreme AfD verboten gehört.

Wir haben gespielt:

Christian

  • Lego Voyagers
  • Battlefield 6
  • ARC Raiders

Norman

  • CODBLOPS 7, Ninja Gaiden 4, Keeper
  • Silent Hill f
  • Powerwash Simulator 2
  • Wuchang: Fallen Feathers

Urs

  • Skyrim
  • Cities Skylines
  • Portal
  • Resident Evil Remake
  • Gunbrella
  • Vampire Survivors 
  • Silent Hill F
  • Winter Burrow
  • The Outer Worlds 2

Ereignisse:

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:

(Bis Ende Dezember 2025)

  • MARVEL Cosmic Invasion (PC, XSX, PS5, PS4, NS) – December 1
  • Assassin’s Creed Shadows (NS2) – December 2
  • Let It Die Inferno (PC, PS5) – December 3
  • Blood: Refreshed Supply (PC, XSX, XO, PS5, PS4, NS) – December 4
  • Metroid Prime 4 (NS, NS2) – December 4, 2025
  • Octopath Traveler 0 (PC, XSX, PS5, PS4, NS, NS2) – December 4
  • Paralives (PC) – December 8 (Early Access)
  • Microsoft Flight Simulator 2024 (PS5) – December 8
  • Skate Story (PC, NS2, PS5) – December 8
  • Yakuza 0 Director’s Cut (PC, XSX, PS5) – December 8
  • Farming Simulator: Signature Edition(NS2) – December 9
  • Terminator 2D: No Fate (PC, PS5, XSX, NS) – December 12

Besprechenswerte Filme:

  • Wolfen
  • One Battle After Another
  • Night Call
  • Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person
  • Frankenstein
  • Bugonia

Empfehlenswerte Musik:

  • La Luz – News of the Universe 
  • Bootlicker – 1000 Yd. Stare
  • Currents – All That Follows EP
  • Cold Steel – Discipline & Punish
  • Geese – Getting Killed
  • Portugal. The Man – Shish

Hörenswerte Podcasts:

  • Apocrypals

Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia. 

Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.

Podcast: Download (Dauer: 3:34:06 — 294.0MB)

