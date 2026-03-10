Temporal Weichei

Als ich das erste Video von Cronos: The New Dawn sah, war ich sofort Feuer und Flamme. Das neue Survival-Horror-Spiel vom polnischen Bloober Team (u.a. Silent Hill 2 Remake) sah super atmosphärisch aus und schien mit seiner Mischung aus neueren Resident Evil-Teilen und Dead Space spielmechanisch genau meinen Nerv zu treffen. Doch dann hörte ich von allen Seiten, dass es nur einen einzigen Schwierigkeitsgrad gäbe und dieser irgendwo zwischen „rattenschwer“ und „Ja leck mich doch am Arsch!“ lag. Und so kaufte ich es dann lieber doch nicht…

Im Februar 2026 erschien dann aber ein Patch, der auch einen leichteren Schwierigkeitsgrad beinhaltete. Zack! Gekauft!

Witzigerweise begann ich das Spiel dann doch auf „Normal“. Nach zwei Stunden Quälerei befragte ich das Internet, ob es irgendwie möglich sei, die Schwierigkeit nachträglich noch zu ändern, wie es heute von vielen Spielen angeboten wird. Die Antwort des Internets: „Hahahahahahaha nein.“ Also schmiss ich zwei Stunden Spielzeit in die Tonne und startete das Spiel erneut. Dieses Mal auf der neuen Stufe „Temporal Diver“, was auf Polnisch in etwa so viel wie „Altes Weichei“ bedeutet. Und siehe da: Nun hatte ich einen Riesenspaß mit Cronos und habe es regelrecht verschlungen! Immer noch fordernd und spannend, aber nicht mehr so frustig-hart wie vorher auf „Anvil of the Collective“, was auf Polnisch bekanntlich „Normal“ bedeutet.

In Cronos übernimmt man die Rolle einer Zeitreisenden, ND-3576, die vom „Kollektiv“ aus einer düsteren, post-apokalyptischen Zukunft geschickt wird, um die Auslöschung der Menschheit durch eine Seuche in den 1980ern zu verhindern. Wer anfangs sofort meint, das alles schon aus „12 Monkeys“ zu kennen, wird sich wundern, wie eigenständig sich die Story von Cronos im weiteren Verlauf noch entwickelt…

Spielerisch erwartet euch, wie schon erwähnt, 3rd-Person-Survival-Horror vom feinsten: Die Monster sind fies, die Munition ist knapp und das Inventar immer viel zu klein. Selbstverständlich findet man im Verlauf des Spiels weitere Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die man genau wie den Anzug der Zeitreisenden immer weiter verbessern kann. Das Leveldesign ist überwiegend linear, bietet aber genügend Abzweige und Geheimräume, um nie langweilig zu erscheinen. Später kommt mit den Antigravitationsstiefeln noch ein Ausrüstungsgegenstand hinzu, der die Level abschnittsweise „auf den Kopf stellt“. Zudem kann man irgendwann auch Zeitanomalien dazu nutzen, die Umgebung zu manipulieren. Die Rätsel spielen zwar nicht auf Silent Hill– oder Resident Evil-Niveau, aber sorgen dennoch für ein insgesamt sehr abwechslungsreiches Gameplay. Die letztes Jahr zum Start viel beworbene Mechanik, dass sich Gegner mit den Kadavern bereits erledigter Monster verschmelzen können, um noch stärker zu werden, ist in meinen Augen nicht der Unique Selling Point, der sie gerne wäre. Aber ähnlich wie die Verstümmelungs-Mechanik von Dead Space, bringt sie trotzdem eine zusätzliche Dynamik in die Kämpfe, die andere Spiele halt nicht haben. Gegner einfach totschießen kann ja jeder…

Die audio-visuelle Präsentation des Spiels ist absolute Sahne! Die Umgebung sieht dank Unreal Engine 5 einfach mega-schicki aus und das Sounddesign sorgt gerade wegen seines sparsamen, aber effizienten Einsatzes von Musik für eine absolut dichte Düster-Horror-Atmosphäre, die mich von Anfang bis Ende gefesselt hat. Auch die Sprecher der englischen Version machen einen super Job, insbesondere was ND-3576 angeht. Achtet mal darauf, wie sie sich im Verlauf der Geschichte verändert…

Abschließend muss ich nochmal kurz auf die Story eingehen, aber keine Sorge, spoiler-frei:

Am Schluss muss man sich zwischen zwei Enden entscheiden, die aber beide genauso düster wie der ganze Rest des Spiels sind. Lediglich das dritte Ende im New Game+ macht Hoffnung. Wer also nicht mit Geschichten ohne Happy-End leben kann, muss Cronos unbedingt ein zweites Mal spielen. Das NG+ ist auch deshalb ganz cool, weil es die Zeitreise-Thematik des Spiels geschickt nutzt, um dem Spieler mehr als nur „eine weitere Runde“ mit allen Waffen und Upgrades zu bieten. Es lohnt sich also wirklich, was man ja nicht von vielen Spielen behaupten kann.

Aber was auch immer ihr tut: Spielt Cronos: The New Dawn beim ersten Durchgang unbedingt auf „Leicht“, oder wie die Polen sagen „Temporal Weichei“! Es ist keine Schande, sondern der Weg, das Spiel so richtig genießen zu können…