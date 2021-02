Polyneux spricht, Vol. 66 (Kristallkugel-Edition 2021)

von polyneux, 09.02.2021, 3 Kommentare

Huch! Plötzlich ist er wieder da, obwohl niemand ihn so richtig vermisst hat: Der Vorschaucast von Polyneux knattert durch eure Gehörgänge, wie eine Mofa mit offenem Luftfilter in den engen Gassen Sienas. Doch statt Zweitaktgemisch hat er nur eines im Tank, nämlich geballte Spielekompetenz. Denn neben unseren alten Haudegen SpielerZwei und Urs ist seit langer Zeit mal wieder Gaming-Guru und Spitzenspezialgast Nahaufnorman mit dabei! Und obwohl er keine Polyneuse ist, schaut auch er mit dem geübten Blick des Berufszynikers auf die angekündigten Videospielchen dieses Jahres. Genau so wollen wir es haben, denn wer Videospiele nicht hasst, hat Videospiele nie geliebt. Und trotz der allgemeinen Verbittertheit schafft es unser Trio, eine Handvoll erlesenster Spieleperlen aus dem diesjährigen Releasesumpf zu ziehen und sogar ein paar positive Worte darüber zu verlieren. Saustark. Und wenn ihr jetzt auch dringend herausfinden möchtet, um welche Spiele es sich da wohl handelt, dann nichts wie ran an die Podcatcher, Polyneux hören! Viel Spaß!

Nahaufnorman bei Twitter.

SpielerZwei bei Twitter.

Urs bei Twitter.

No Context Violence bei Twitter.

Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.



