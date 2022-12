Polyneux macht’s kurz 60 – Der große Hinkefuß

Eieiei, 60 Folgen. Das sind bei einer im Monat, 12 Monaten im Jahr und 12 Euro Mindestlohn… keine Tarifpreise, das ist sicher, aber fünf (!!!) geschlagene Jahre Polyneux macht’s kurz. Das hätten wir am Anfang auch nicht gedacht, dass wir das durchhalten. Ihr auch nicht? Tja.

Wir danken euch allen sehr für die geschenkte Aufmerksamkeit und freuen uns, dass ihr immer noch, schon wieder oder endlich mit dabei seid. Schreibt eure Glückwünsche unten in die Kommis! Oder zeigt uns dort euer Lieblingsschimpfwort. Hauptsache Engagement für die SEO-Maschine. Auf weitere 60 Folgen!

Ach so, Spiele gab’s auch. Der den Text hier schreibt (Pascal hier, hi!) war nicht dabei, also keine Ahnung wer wieder welche falschen Meinungen über Spiele verbreitet hat. Ihr könnt ja genau wie ich unten in die Liste gucken. War kein JRPG dabei, nicht? Tja dann… aber Pentiment ist sehr gut, richtig Urs, stimmt! Außerdem hat Norman wohl endlich das Licht gesehen und weiß jetzt was gute Spiele sind. Ist doch was.

Frohes Neues!

Wir haben gespielt:

Urs

God of War: Ragnarok

Callisto Protocol

Forspoken Demo

Pentiment

Christian

High on Life

Cuphead auf einer der teuersten mobilen Spielekonsolen

(Somerville)

Norman

Bloodborne (ich liebe jetzt Soulsborne-Spiele)

Forspoken Demo (nach 5 Minuten deinstalliert)

Bastion

As Dusk Falls

Pascal (remote)

Warhammer 40K: Darktide

Knights of Honor II: Sovereign

Xbox Live Gold:

Neu im Game-Pass:

Persona 3 Portable (19. Januar) – Konsole, Cloud, PC

Persona 4 Golden (19. Januar) – Konsole, Cloud, PC

Monster Hunter Rise (20. Januar) – Konsole, Cloud

Age of Empires 2 Definitive Edition (31. Januar) – Konsole, Cloud

Inkulinati (31. Januar) – Konsole, Cloud, PC

Roboquest (Januar 2023) – Konsole, Cloud, PC

PlayStation Plus Essential:

Star Wars Jedi: Fallen Order

Fallout 76

Axiom Verge 2

Releases:

Lone Ruin (Switch, PC) – January 12

Vengeful Guardian: Moonrider (PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, PC) – January 12

Dragon Ball Z: Kakarot (PlayStation 5, Xbox Series X/S) – January 13 – Read review

One Piece Odyssey (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) – January 13

A Space for the Unbound (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) – January 19

Colossal Cave (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, PC) – January 19

Persona 4 Golden (Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch) – January 19 – Read review

Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable (Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) – January 19

Fire Emblem Engage (Switch) – January 20

Monster Hunter Rise (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One) – January 20

KartRider: Drift (PC, iOS, Android) – January 23

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) – January 23

Forspoken (PlayStation 5, PC) – January 24

(PlayStation 5, PC) – January 24 Dead Space (Remake) (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) – January 27

(Remake) (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) – January 27 Age of Empires II: Definitive Edition (Xbox Series X/S, Xbox One) – January 31

Season: A Letter to the Future (PlayStation 5, PlayStation 4, PC) – January 31

