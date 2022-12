Polyneux macht’s kurz 59 – Hand: Showdown

Huch! Wo ist denn dieses gottverdammte Jahr wieder hin? Eben war es noch da, jetzt ist es fast schon wieder weg. Und Weihnachten kommt angewetzt, wie so ein räudiger Köter, der die Wursttheke entdeckt hat. Was ebenfalls in großen Schritten auf auch zugeeilt kommt, ist der neueste kurze Podcast von Polyneux. Dieses mal mit unter zwei Stunden tatsächlich verhältnismäßig kurz. Christian, Pascal und Urs haben sich so effizient durch die Themen geholzt, dass nur noch Späne übrig geblieben sind. So verhackstücken die drei kräftigen Kerls unter anderem Top-Titel wie Call of Duty Modern Warfare 2, Pentiment und God of War: Ragnarök. Darüber hinaus gehen sie noch der Frage nach, warum Microsoft derzeit so bereitwillig das Xbox-Portfolio noch schlechter redet, als es ohnehin schon ist. Dazu gibt es wie immer noch jede Menge Quatsch und Klimbim. Pi-pa-packend, meine lieben Hörer:innen! Also nichts wie rein damit in den Podcatcher.

Wir haben gespielt:

Urs

Christian

Pascal

News:

Final Fantasy sucht den Super-Rassisten https://www.eurogamer.net/yoshidas-response-to-final-fantasy-16s-lack-of-diversity-is-souring-say-black-players

Xbox gibt zu, dass PS-Exclusives besser sind. Häh, wieso das denn bloß?! https://www.eurogamer.net/microsoft-admits-many-playstation-exclusives-better-quality-than-those-on-xbox Außerdem soll es wohl mindestens zehn Jahre lang noch CoD auf der PlayStation geben, na hallo. https://www.eurogamer.net/microsoft-likely-to-make-eu-concessions-in-activision-blizzard-deal-soon

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.