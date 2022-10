Polyneux macht’s kurz 57 – Musikantenstadia

Kennt Ihr das? Ihr habt Euch angeboten für diesen Monat mal wieder den Begleittext zum Podcast zu schreiben – und dann fällt Euch nichts ein? Absolut überhaupt gar nichts? Völlige Leere. Sowohl im Kopf, als auch auf dem virtuellen Papier? Weiße Pixel, wohin man auch nur schaut? Nun… da stehen wir also nun. Oder sitzen. Vielleicht liegt Ihr ja sogar. Ja, das ist gut. Legt Euch ruhig hin. Im Liegen soll es ja am Gemütlichsten sein. Aber Vorsicht! Nicht einschlafen!

Denn diese Ausgabe hat es mal wieder so richtig in sich! Aber hallo! Mein lieber Schwan! Die geht ganz schön ab! Das waren jetzt ganz schön viele Ausrufezeichen, bis hierher, oder? Egal! Weiter im Text! Der fließt gerade so schön. Ha! Ein Punkt. Und da, direkt noch einer. Apropos fließen: unser Gesprächsfluss war diesmal auch wieder besonders schön. Das liegt an der geradezu magischen Chemie, die zwischen Christian, Pascal, SpielerZwei und Urs besteht, wenn sie sich zum gemeinsamen Plausch vor den Mikrofonen versammeln. Magisch! Ich sag’s Euch!

Magisch wird es auch in den Spielen, die wir in diesem Monat besprochen haben. Naja, gut, in der Modern Warfare II Beta (2022) vielleicht nicht so. In Saints Row (2022) eher auch nicht. In Xcom 2 vielleicht? Eher nicht. Dafür schon ein klein wenig in Deathloop. Und ganz bestimmt im Final Fantasy VII Remake. Oh ja, ganz bestimmt! In Return to Monkey Island sowieso.

Gar nicht ganz so magisch sind dagegen die News in diesem Monat. Da herrscht eher Flaute. Bis auf eine Ausnahme. Die greifen wir auch direkt beim Schopfe und besprechen die Sch***e aus ihr raus. Jawoll!

So… haben wir nun genug Text beisammen? Was? Zuviel? Wir müssen kürzen? Ich muss weg…

Viel Spaß mit der 57. Ausgabe von Polyneux macht’s kurz. Lasst es Euch gutgehen. Bei einer gehörigen Tasse Grog. Oder Brauselimo. Prost!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.