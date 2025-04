Polyneux tritt nach. Episode 12: Ryu hat ein Ninja-Mopped

Warum zockt ihr BLOPs, BLOPs?

Mein Sack platzt, Free-to-Play-Perlen, ich zock‘ sie nur aus Trotz, Trotz

Trotzdem machen sie mich arm, kann’s nicht glauben, lieber Spielegott

EA sei Dank schützt du mich, wenn meine Kilo wieder knallt, wenn sie knallt (brrm)

One-on-One, er kriegt ’ne Bombe, ruft sein’n Bro, aber vergisst, mein Indy boxt sein’n Alien

Cruis mit offenen Haaren und hinter mir sitzt eine Quadruple-A-Perle, Ubisoft-Safari

Steig um auf Streetfighter, scheiß auf Brawl Allstars, let’s go, Ken

Kickdown, mit Lag in eure Party (brrm)

Sie machen Remakes, Köpfe platzen, aber Polyneux bleibt gleich (brrm)

Brudi, ich muss heulen, wenn die Gamer wieder schrei’n (brrm)

Reden mir von Loot und schnellen Geldmachereien (brrm)

Doch sie müssen los, wenn Ryus Ninja-Mopped schreit (brrm-brrm)

Wir haben gespielt:

Urs

Avowed

Indiana Jones and the Great Circle

Mario & Luigi Brothership

Children of Morta

Metaphor: ReFantazio

Crimson Skies

Ninja Gaiden 2 Black Remaster

Metroid Prime Remastered

Norman

Wanderstop

kurz: Sniper Elite Resistance

Avowed (Tag Team mit Urs)

Ninja Gaiden 2 Black

Silent Hill 2 Remake

Christian

Split Fiction

kurz: Death Stranding

kurz: Call of Duty: Black Ops 6

Ereignisse:

Oblivion Remake in Unreal-5-Engine steht angeblich vor der Tür!

Absolut verblüffend: Sony kassiert ein Live-Service-Game nach dem anderen, Horizon-MMO sowie GoW-Online-Spiel von Bluepoint und irgendwas von Bend Studios (Days Gone). https://www.eurogamer.net/looks-like-horizons-unannounced-mmo-has-been-quietly-cancelled

Civ7 ist so unfertig erschienen, wie manche es von den Vorgängern behauptet haben https://aftermath.site/civilization-vii-civ-7-update-ui

Neue Videospiel-Gewerkschaft in den USA https://www.eurogamer.net/communications-workers-of-america-announces-industry-wide-united-videogame-workers-union

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:

(Bis einschl. Ende April)

Days Gone Remastered (PS5) – April 25

Atomfall (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – 27th March

The First Berserker: Khazan (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 27th March

South of Midnight (PC, XSX/) – April 8

Lost Records: Bloom and Rage (Tape 2) – (PC, PS5, XSX/S) – April 15

Clair Obscur: Expedition 33 (PC, PS5, XSX/S) – April 24

Besprechenswerte Filme:

The Brutalist

Mulholland Drive, Lost Highway, Blue Velvet

The Gorge – Apple TV

Serie: Paradise – Disney+

Bücher:

Ohio (Stephen Markley)

Musik:

Medium Build – „Country“

Darkside – „Nothing“

ei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia.

Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.