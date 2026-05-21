Capcoms Pragmata ist gerade raus und verkauft sich wie geschnitten Brot. Eine gute Gelegenheit, um mit euch mal über den einflussreichen Videospiel-Trend „Dad Games“ zu sprechen.

Wie? Den kennt ihr gar nicht? Das sind all diese Spiele, in denen der Protagonist nebenbei auch noch die Vaterrolle für irgendein Blag übernehmen muss, wie zum Beispiel The Last of Us oder die letzten beiden God of War-Teile oder äh…, naja, kennt doch jeder, Mensch! Kein Pragmata-Review ohne mindestens einen Absatz zu den „Dad Games“!

Ich weiß nicht genau, wie viele Videospiele jedes Jahr veröffentlicht werden, aber wir reden hier von genau vier AAA-Titeln in 13 Jahren. Und jetzt eben auch Pragmata. Krasser Trend, liebe Videospiel-Jounalisten! – Zombies waren (und sind) ein Videospiel-Trend. Väter wohl eher nicht. Es ist übrigens witzig, dass BioShock Infinite in dem Kontext nie genannt wird, obwohl es so gut zur steilen „Dad Game“-These passen würde, aber das ist ja auch schon 13 Jahre alt…

Und das Dämlichste an diesem erfundenen Trend ist, dass man Pragmata nicht einmal mit den anderen beiden immer wieder genannten Beispielen in einen Topf werfen kann, denn in TloU und GoW geht es tatsächlich um schwierige Vater-Kind-Beziehungen. In beiden Fällen sogar mit einer Portion Tiefgang. Der super niedliche Android Diana, der einem sechsjährigen Mädchen nachempfunden ist, wird jedoch augenblicklich von Astronaut Hugh (und den Spielern) ins Herz geschlossen und dient von da an in erster Linie als unterhaltsamer Zuckerguss, der darüber hinwegtäuscht, dass die eigentliche Handlung von Pragmata wenig originell ist.

So, nachdem ich mich wieder über das Geschreibsel anderer Leute aufgeregt habe, muss ich gleich den Rückwärtsgang einlegen und zugeben, dass ich Pragmata sehr gut fand. Das liegt nicht nur, aber auch an Diana. Und man muss den Entwicklern wirklich gratulieren, dass es ihnen gelungen ist, dass Diana nicht nur nicht nervt (denn das tun Kinder in Filmen, Serien und Videospielen meistens), sondern die Dialoge zwischen ihr und Hugh tatsächlich witzig und unterhaltsam sind. Und super niedlich. Aber eine echte Vater-Kind-Beziehung, die sich irgendwie entwickelt und vielleicht sogar irgendetwas zu sagen hat, sehe ich da beim besten Willen nicht.

Als mich ein Kollege kürzlich gefragt hat, wie Pragmata denn so wäre, war meine Erklärung nach etwa zwei Stunden Spielzeit diese hier: „Du kennst Alan Wake? Das ist vom Gameplay sehr ähnlich: Ein 3rd-Person-Shooter, bei dem du die Gegner nicht direkt abballern kannst, sondern sie erstmal mit der Taschenlampe verwundbar machen musst. Nur dass die Taschenlampe ein Hacking-Minispiel ist und sie als niedlich-plapperndes Androiden-Mädchen verkleidet auf dem Rücken des Protagonisten sitzt.“

Nachdem ich es beendet hatte, fand ich meinen Taschenlampen-Vergleich allerdings nicht mehr so treffend, denn das Hacken wird im Laufe des Spiels mit immer neuen Möglichkeiten so sehr ausgebaut, dass es viele unterschiedliche Strategien erlaubt, zum Experimentieren ermuntert und bis zum Schluss nicht langweilig wird. Und es nervt auch nicht oder überfordert einen. Wenn man vielleicht Gameplay-Videos von Pragmata gesehen hat, kann man schnell den Eindruck bekommen, dass das Hacken die ganze Action kaputt macht oder gar hektisches Chaos erzeugt. Aber nein, es funktioniert hervorragend!

Natürlich kann man mit der Zeit nicht nur Diana Hacking-Fähigkeiten, sondern auch das Shooter-übliche Zeug erweitern, wie beispielsweise Hughs Waffenarsenal und seinen Anzug. Wer mag, kann aus den etwa zehn Stunden, die man für die Story braucht, auch 15 oder mehr machen, indem man versteckten Sammelkram jagt, virtuelle Trainingsmissionen absolviert oder nach dem eigentlichen Ende noch den Geheimraum der Mondbasis aufsucht.

„Waaaaaas, nur zehn Stunden Spielzeit?!?“ – Ja, das ist ein entscheidender Punkt, warum Pragmata so überaus gut funktioniert. Die Spielmechaniken wären gar nicht mal das Problem und könnten sicher auch länger tragen. Ich glaube aber, dass, wäre das Spiel so ein „20 bis 30 Stunden“-Ding, Spielumgebung und Handlung das nicht hergeben würden. Wie gesagt, die SciFi-Story mit der Mondbasis aus dem 3D-Drucker, auf der eine durchgedrehte KI alle Leute umgebracht hat, ist maximal okay. Im Grunde kennt man das alles schon zu Genüge und weiß als Spieler auch sehr bald, wo die Reise hin geht. Das noch größere Problem stellt das Setting, also die Mondbasis selbst, dar. Das sieht alles sehr schick aus und Capcoms hauseigene RE Engine macht auch echt was her, aber so eine Station, sofern sie irgendwie glaubhaft bleiben soll, hat einfach ihre Grenzen, was die Abwechslung angeht. In einigen Abschnitten versuchen die Designer das Einerlei aus Gängen und Räumen sichtlich aufzulockern, aber das kratzt dann immer auch gleich etwas an der Glaubwürdigkeit der Umgebung, 3D-Drucker-Technologie hin oder her. Und auch die knuffigen Momente mit Diana, so gut die Figur als Sidekick/Buddy/Disney-Cutie auch designt ist, würden sich mit der Zeit vermutlich irgendwann verbrauchen.

Man kann ja immer an einzelnen Aspekten eines Spiels herummeckern, aber so wie es ist, kann ich Pragmata wirklich empfehlen. Das Gesamtpaket, das die Entwickler um die interessante Spielmechanik herum geschnürt haben, ist wirklich gelungen. Und die guten Verkaufszahlen geben Capcom recht, wenn sie jetzt schon laut über mögliche Fortsetzungen nachdenken. Die Entwicklung sollte aber nicht wieder geschlagene sechs Jahre dauern, denn sonst verpassen sie am Ende noch das ganze Momentum des „Dad Game“-Trends! Hahaha…