Polyneux spricht, Vol. 77 (Kristallkugel-Edition 2025 part deux)

Ja uff. Ja wat? Ja leck’ mich anne Füße, Herr Generalgouverneur. Peng, da isser! Der zweite Teil unseres wahnsinnig witzigen Jahresvorschaupodcasts! In diesem Segment sagen das völlig normale Polyneux-Mitglied Norman und Urs alles, was noch gesagt werden mussten. Und natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Total faszinierend. Und noch etwas: Wusstet ihr schon, dass Ärzt:innen empfehlen, diese neuste Ausgabe des Polyneux-Podcasts anzuhören? Es ist wahr, denn er deckt euren täglichen Bedarf an Podcast. Verrücktität, hätte niemand gedacht. Viel Spaß!

Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.