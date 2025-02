Polyneux spricht, Vol. 76 (Kristallkugel-Edition 2025 part uno)

Ja sind hier denn alle am durchdrehen oder was?! Das neue Jahr ist noch quasi taufrisch und schon steht der ZWEITE Polycast auf der Matte! Überraschend? Nein, denn wie jede:r weiß, haben wir bei Polyneux drei eherne Prinzipien: Abliefern, abliefern, abliefern. Und dementsprechend servieren wir euch die volle Breitseite Infotainment für 2025 angekündigten Releases. Selbstverständlich reden wir nur über das für uns interessante Zeug, sonst würde der Klumpatsch hier tausend Jahre dauern. Obwohl das geballte Polyneux-Games-Fachwissen von SpielerZwei und Urs eigentlich genug ist, um die Menge zum ausrasten zu bringen, haben wir noch ein besonderes Ass im Ärmel. Als sexy Kirsche auf der Spieletorte habe wir extra unseren hoch geschätzten Ehrengast Dr. Dr. Rudolf Inderst dazu geholt, um uns und euch endgültig ins Kompetenznirwana zu ballern. Und als ob das nicht schon genug gewaltige Geilheit ist, haben wir noch einen Nachschlag in petto! Teil zwei der ganzen Chose ist bereits fertig eingetütet und erscheint in ein paar Tagen. Abgefahren? Abgefahren! Jetzt aber los, setzt die Kopfhörer auf. Viel Spaß!



Die Intro-/Outro-Musik stammt von Reilly Brown aka Mizuki’s Last Chance.