Polyneux tritt nach. Episode 11: Entdeckometer

***chhhrrrrrrzzzzpüüüüühhh*** Hu? zzzwas? Nurschorchfünfminutenmuddigrunz. War doch gerade so gemütlich, der Winterschlaf. Die Leute haben doch mit dem Polyreuxblick noch mehr als genug Beschäftigung. Das müssen die doch auch erstmal alles lesen. Muss das echt jetzt schon wieder ein Podcast sein?

Was meinst Du mit „Die Leute lesen nicht mehr?!“. Was sollen das für Leute sein? Wilde? Was? Ach so, AfD-Wähler. Ja, nee. Die wollen wir hier eh nicht, egal. Die braucht niemand. Was? Die anderen auch nicht? Nichtmal ein bisschen? Nichtmal jetzt, wo TikTok down ist? Ach so, nur bei den Amis. Schade. Ja gut, kann man nichts machen. Was machen wir denn da? Jahresrückblick? Ja nee, haste recht. Hatten wir schon. Auch wenn den niemand liest. Ja gut. Dann also Jahresrückblick mit bisschen Vorfreude und ansonsten einfach das Übliche? Joa, kann man machen. Ist gebongt. Darf ich jetzt bloß noch meine fünf Minuten weiterschlaf… nein? Verdammt. Okeeee. Dann also viel Spaß mit der Januar-Ausgabe!

Das haben wir gespielt:

Urs

Dragon Age: The Veilguard

CoDBlOps 6

Sunless Sea

Indiana Jones and the Great Circle

Mario & Luigi Brothership

1000xResist

Norman

CoDBlOps 6

Alan Wake 2 (DLC): Nights Springs & The Lake House

The Talos Principle II (DLC): Road to Elysium

Indiana Jones and the Great Circle

Christian

Black Ops 6

Astro Bot

Indiana Jones and the Great Circle

The Game Awards Ankündigungen:

Intergalactic: The Heretic Prophet

The Witcher 4

Onimusha: Way of the Sword

Okami Sequel

Split Fiction (Josef Fares!!!)

Elden Ring: Night Reign

Project Robot (Arbeitstitel für Fumito Uedas neues Spiel)

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren:

(Bis einschl. Anfang Februar)

Donkey Kong Country Returns HD (Switch) – January 16

Civilization 7 (PC, PS, Xbox, Switch) – February 11

Avowed (PC, Xbox) – February 13

Besprechenswerte Filme:

Film des Jahres?

Urs: The Substance

Norman: The Holdovers / La Chimera

Christian: Civil War

Bücher:

Buch des Jahres?

Christian: Marc-Uwe Kling – “Views” Christian Stöcker – “Männer, die die Welt verbrennen”



Musik: Album des Jahres?

Urs:

Blood Incantation – Absolute Elsewhere

Hammerhead – Nachdenken über Deutschland

Norman:

Gleemer – End of the Nail / Sorcerer – Devotion

Christian:

1. Sprints – Letter to Self

2. Beth Gibbons – Lives Outgrown

3. Kamasi Washington – Fearless Movement