Resident Evil: Fanservice

SpielerZwei: Die Resident Evil-Reihe feiert dieses Jahr ihr 30jähriges Jubiläum. Da kann man es Capcom kaum übelnehmen, dass Requiem, inzwischen der 9. Teil der Hauptlinie, eine Art Best-Of geworden ist. Als Unterhaltungsprodukt ist es absolut gelungen und Freunde des Franchise bekommen zum runden Geburtstag einen AAA-Fanservice-Galore!

Wenn ihr hier schon länger mitlest, denkt ihr jetzt vermutlich: „Wenn SpielerZwei schon so verdächtig gönnerhaft anfängt, dann hat er sicher etwas zu meckern.“ – Und ihr habt absolut Recht, liebe Freunde!

Aber nicht, dass wir uns missverstehen: Ich sehe, was Capcom hier vorhatte und ich wurde auch ganz ausgezeichnet, wenn auch viel zu kurz (Requiem hat man nach spätestens 12 bis 15 Stunden durch), unterhalten. Das Gameplay-Best-Of, die vielen Bezüge zur Original-Trilogie, der Titel (Requiem = Totenmesse)… Im Grunde ist Capcom mit Requiem das gelungen, was sie bei Resident Evil 6 absolut verkackt haben. Die Sache hat für mich nur den Haken, dass Capcom nach den Teilen 7 und 8, die der Reihe nach all den Jahren wirklich frischen Wind eingehaucht haben, inhaltlich komplett zurückrudern. Dabei übernehmen sie weitestgehend die Mechaniken von Village, aber verschlechtern das Game-Pacing mit der Aufteilung von Action und Grusel auf zwei verschiedene Protagonisten. Und zwar so sehr, dass sich Requiem fast so anfühlt, als hätten sie zwei unterschiedliche Spiele einfach zusammengetackert.

Grace ist eine junge FBI-Analystin, die auch noch ein schweres Trauma aus ihrer Jugend mit sich herumschleppt. Da sie unerfahren und eine Frau ist (dazu komme ich noch…), ist sie für den Grusel-Part zuständig, in dem sie sich oft erschreckt und vor einigen Monstern nur weglaufen kann. Serien-Urgestein Leon S. Kennedy ist hingegen für die Action zuständig. Er schießt den Monstern, vor denen Grace immer weglaufen muss, einfach den Kopf weg und kann auf einem Motorrad sogar die Gesetze der Physik außer Kraft setzten. Ich rede hier nicht vom RE 4-Action-Leon, sondern von einem Leon, der schon eher wie Chris Redfield in Resident Evil 5 agiert.

Das Writing von Grace hat mich tatsächlich ein wenig schockiert, weil Capcom seine weiblichen Figuren immer noch wie in den 90ern schreibt. Sie ist die klassische, japanische „Damsel in Distress“, die regelmäßig von Leon gerettet werden muss. Ich dachte wirklich, dass der Franchise das inzwischen hinter sich gelassen hätte, aber da haben mich RE 7 und 8 wohl getäuscht. Ja, das RE 4-Remake hatte das auch, aber da dachte ich noch, die Cheesyness sei dem Original von 2005 geschuldet. Tja. Um so facepalmiger, dass einige Kritiker in ihren Reviews besonders Grace als Figur loben…

Dass Leon in Requiem jetzt noch einen Action-Gang hochschaltet und nur noch kaugummikauend Oneliner ausspuckt, während er reihenweise Zombie-Köpfe platzen lässt, stört mich hingegen gar nicht. Warum? Weil ich zu den wenigen Leuten gehöre, die Resident Evil 5 für ein ganz tolles Action-Spiel halten und es nicht dafür steinigen, dass es kein Stück gruselig ist.

Aber jetzt mal zum Punkt, warum ich Resident Evil: Requiem für einen höchst unterhaltsamen und toll produzierten, aber irgendwie auch total feigen Fanservice halte:

Der Aufbau des Spiels ist eigentlich mit dem von RE 8 identisch. Erst läuft man stundenlang vor Lady Dimitrescu davon und puzzelt sich vorsichtig aus der Villa heraus. Danach wird das Gameplay immer action-lastiger, um uns am Ende routiniert mit der Schrotflinte alles Wegballern zu lassen. Das Pacing ist in Requiem in etwa das gleiche, nur dass es durch die Trennung von Action und Gruseln, respektive Leon und Grace, zu genau null Charakterentwicklung führt, damit die Figuren als Capcom-Tropes von Gestern die alten Fans entzücken können. Hier gibt es keinen Ethan Winters, der sich während der Geschichte entwickelt, sondern Grace und Leon, die am Ende genau so sind, wie sie am Anfang eingeführt wurden. Das Pacing von Village wird 1-zu-1 dadurch kopiert, dass Grace die Hauptfigur in der ersten Hälfte des Spiels ist und man Leon nur immer mal ganz kurz für ein paar Minuten spielt. In der zweiten Hälfte ist es dann genau umgekehrt. Das ist ein durchaus legitimer Kniff, um die Wiederholung von RE 8 zu kaschieren, aber macht RE 8 in meinen Augen dann doch zum deutlich besseren Spiel.

Richtig clever ist an Requiem eigentlich nur das Ende (Achtung, kleiner Spoiler!): Man muss sich ganz am Schluss quasi für Knopf A oder Knopf B entscheiden. Aufgrund der Handlung und der Informationen, die man bis dahin erhalten hat, werden sich wohl die allermeisten Spieler spontan für den falsche Knopf entscheiden und das blöde Ende bekommen. Und das ist wirklich RICHTIG blöde! Aber das ist Absicht. Nach dem Abspann, während ihr noch mit einer riesigen „WTF?!?“-Blase über dem Kopf dasitzt, werdet ihr gefragt, ob ihr nicht vielleicht zu der Stelle mit den Knöpfen zurückkehren wollt…

Und so endet Resident Evil: Requiem auf einer wirklich sehr hohen Note, ohne dass diese dem Rest des Spiels wirklich gerecht wird, aber vielleicht die Erklärung für die vielen unkritischen Jubel-Reviews sein könnte… Nach dem Durchspielen denkt man erstmal „Whoa! Das war echt cool!“, und das stimmt ja auch. Aber eben nicht so cool wie die Teile 8, 7 und 4. Ja, sogar das oft geschmähte Resident Evil 5 war als das, was es war, deutlich mutiger und konsequenter als Requiem.

Aber dennoch, wie schon mehrfach betont, ist Resident Evil: Requiem ein tolles AAA-Spiel und wirklich eure Aufmerksamkeit wert. Also beende ich meine Meckerei auf hohem Niveau und wünsche Resident Evil trotzdem einen schönen 30. Geburtstag! Küsschen!

Urs: 30 Jahre Resident Evil?! Ach du liebe Scheiße! Nachdem sich Capcoms altehrwürdige Horror-Serie bis zum legendären vierten Teil zu immer neuen Höhen aufgeschwungen hatte, ging es mit ihr qualitativ deutlich bergab. Die Rettung, die mit der Neuausrichtung im siebenten Teil erfolgte, ist nun auch schon fast ein Jahrzehnt her. Mit Requiem folgte nun die Kulmination aus allem, was seitdem spielmechanisch in der Reihe passiert ist. Genau wie du, SpielerZwei, war ich ein großer Fan von RE Village. Die Mischung aus typischem Resident Evil-Schwachsinn und klassischen Universal-Monster-Tropen ging für mich wunderbar auf. Aber im Gegensatz zu dir, habe ich auch die Remakes ab Teil zwei sehr ausgiebig gespielt und mochte sie noch ein bisschen mehr, als die Hauptteile. Ich denke, dass ich nicht zuletzt deshalb einen etwas anderen Blick auf Requiem habe, als du.

Für mich stellt es eine sehr logische Verschmelzung der Hauptreihe und der Remakes dar. Graces Abschnitte sind die Essenz des 1st-Person-Horrors von Teil sieben und acht, während Leons Segmente sich auf die Actionelemente der Remakes fokussieren und diese nochmals überhöhen. Selbstverständlich hatten alle Resident Evils der letzten Jahre beides, aber in Requiem wirken Horror- und Action-Sequenzen durch die spielmechanische Trennung deutlich intensiver. Die intensive Anspannung, die ich in den Stunden aufgebaut hatte, in denen ich mich Grace gruselte, konnte ich beim Zombiegemetzel mit Leon wunderbar abbauen. Anschließend lagen meine Nerven dann sofort wieder blank, nachdem mir mein Waffenarsenal genommen wurde und ich mich, nur mit einer Erbsenpistole bewaffnet, mit Grace durch die Gänge schleichen musste.

Auch deine Kritik zu Grace als Figur teile ich nicht unbedingt. Einerseits halte ich sie für deutlich interessanter als den buchstäblich gesichtslosen Pilz-Mann Ethan Winters. Andererseits ist sie doch mehr als die typische „damsel in distress“. Sie ist zwar keine Actionheldin, aber in dem, was sie tut, durchaus kompetent. Zudem ist sie eine hervorragende Repräsentation des/der Spieler:in. In einer extremen Stresssituation, in äußerster Lebensgefahr, würde ich vermutlich auch bibbern, schlottern und halb meinen Verstand verlieren. Das ist ein kluger Schachzug, um die vielzitierte Immersion zu intensivieren. Dass die ganze Prämisse, eine junge FBI-Agentin alleine zur Ermittlung in ein verlassenes Hotel zu schicken, in dem ihre Mutter ermordet wurde, reichlich wahnwitzig ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber Absurditäten gehören zu Resident Evil, wie der Rassismus zur CSU.

Die Spielzeit wiederum fand ich für ein Resident Evil sehr angemessen. Wenn man sich die Spiele ab Teil sieben bei howlongtobeat.com anschaut, liegen alle grob zwischen acht und 16 Stunden für die Hauptstory. Laut Angaben der Seite braucht man für Village mindestens zehn, für den siebten Teil sogar nur 9,5 Stunden. Das vollständige Abgrasen aller Inhalte dauert deutlich länger, traditionell laden alle Teile der Reihe zum erneuten Spielen und Optimieren ein. Gerade in Requiem bietet sich das an, da man zum Beispiel mit Leon oft in Gebiete kommt, die man mit Grace bereits gespielt hat. Je nachdem, was ich hier vorher getan habe, ändert sich die Spielerfahrung. Ich selbst kehre zwar nur selten zu Spielen zurück und spiele sie noch seltener direkt zweimal hintereinander. Aber ich habe versucht, jeden Winkel der Spielwelt abzugrasen und einiges zu optimieren. Dafür habe ich um die 15 Stunden gebraucht und das geht für mich absolut in Ordnung. Für mich ist das ziemlich nah an der perfekten Spielzeit und besser verdaulich, als eine endlose Kampagne, bei der ich am Ende nicht mehr weiß, wie sie angefangen hat.

Aber ist für mich hier alles Gold was glänzt? Mitnichten! Mein größter Kritikpunkt betrifft tatsächlich die Grace-Segmente. (Achtung, kleiner Spoiler!) So begegnen wir nach dem Prolog einer übergroßen Gegnerin, die nicht besiegt, sondern nur durch den Einsatz von Licht aufgehalten werden kann. Während das in der ersten Stunde der Spannung durchaus zuträglich ist, gingen mir spätere Begegnungen mit dieser Figur ziemlich auf die Nerven. Ich war noch nie ein Fan unbesiegbarer Gegner oder gar von Spielen Marke Layers of Fear, in denen ich mich gar nicht wehren kann. Diese Sequenzen haben mir das Spiel zwar nicht kaputt gemacht, aber ich hätte gut darauf verzichten können. Am Ende habe ich mich mit Hilfe von Tutorials durchgebissen. Außerdem erschien mir die Aufteilung der Action- und Horror-Elemente etwas unausgewogen. Vielleicht lag es daran, dass ich Requiem nicht an ein paar langen Abenden durchziehen konnte, sondern eher häppchenweise spielen musste. Aber ich hatte den Eindruck, dass ich gerade am Anfang etwas zu lange mit Grace unterwegs war. Ein häufigerer Wechsel hätte mir besser gefallen und den oben genannte Anspannung-Entspannungs-Dynamik in ungeahnte Höhen treiben können.

Dementsprechend fällt mein Urteil nicht wesentlich positiver als deines aus, SpielerZwei. Ich hatte sehr viel Spaß mit Requiem und sehe es als logische Konsequenz aus allem, was uns die letzten zehn Jahre Resident Evil beschert haben. Der einsame Höhepunkt der Reihe ist es vielleicht nicht, aber es steht sehr stabil neben allen Remakes und Hauptteilen. Ich würde es neben Village und hinter den Remakes von zwei und vier einordnen. Aber jetzt bin ich umso neugieriger, wie es mit Resident Evil weitergeht. Kommt als nächstes ein Remake von Code Veronica oder Zero? Und wenn in ein paar Jahren die Hauptreihe weitergeht, gibt es wieder einen spielmechanischen Neustart? Derzeit scheint es, als könne Capcom kaum etwas falsch machen. Und wenn sie sich nicht mit Müll wie DLSS5 oder ähnlichen Gehirnfürzen verzetteln, dann bin ich guter Hoffnung, dass auch die nächsten 30 Jahre Resident Evil ziemlich rosig werden.