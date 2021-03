Polyneux macht’s kurz 38 – Eine Jacke aus Gold

“Der Frühling, der Frühling, der Frühling ist hier! Geh’n wir Tauben vergiften im Park!” Aah, die Sonne scheint, der Boden taut, Krokusse sprießen hervor. Frühling, Compagneros! Es beginnt wieder die Zeit, in der wir Computerspielfreund:innen die Vorhänge zu- und die Kopfhörer aufziehen, um diesen ganzen hellen, grellen Scheiß da draußen auch hübsch draußen zu belassen. Mit Jenni, Christian, Pascal und Urs haben sich auch direkt vier staatlich geprüfte Stubenhocker:innen eingefunden, um über prima Spielemunition für die Frühlingsselbstisolation zu reden. Es geht unter anderem um aktuelle Indieknaller wie The Flower Collectors, leicht angejahrte Indieknaller wie Serious Sam HD Collection, auch nicht mehr ganz frische AAA-Knaller wie Resident Evil 2 Remake oder auch nicht übermäßig knallige Nischenprodukte wie Vampire: The Masquerade – Coteries of New York. Wie ihr seht, ist da wieder für jeden Geschmack was dabei. Und wie üblich gibt es dazu noch die volle Breitseite an überspektulären News, einfach so oben drauf. Was braucht man mehr? Genau, nichts.

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.