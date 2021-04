Polyneux macht’s kurz 39 – Um mit der Shotgun rumzudominieren

Schmackofatz! Trotz fieser Wetterkapriolen bleibt Polyneux standhaft und quetscht wieder einen Podcast raus: Chris, Christian, Urs und Dauer-Stargast Nahaufnorman haben sich wieder ganz feine Spielchen reingepfiffen und möchten euch kleinen Freaks davon berichten. Dieses Mal geht es um ganz prima Sachen wie das großartige Indie-Adventure If on a WInter’s Night – Four Travelers, das Ubi-Best-Of Immortals Fenyx Rising, das nicht kaputt zu kriegende Bioshock Infinite sowie das nach wie vor lustige Katamari Damacy Reroll. Darüber hinaus rattern wir wieder die neuen Releases für diesen Monat runter, beömmeln uns über den verstopften Suez-Kanal und suchen verzweifelt nach News, über die wir uns das Maul zerreißen können. Und wie immer bekommen wir die zwei Stunden fast voll. Kürzer wird’s nimmer! Viel Spaß, ihr Geilen!

Beim Titelstück handelt es sich um Valse De Rue (2018) von der Gruppe MagikStudio.

Der einleitende Text wurde von Dr. Dr. Rudolf Inderst eingesprochen.