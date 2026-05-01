Polyneux tritt nach. Episode 20: Frech und dumm

Fritze Fritze Fatzke, Fritze Fritze Fatz… Freunde, da sind wir wieder! In Rekordzeit haben wir nicht nur praktisch nahtlos nach dem letzten Podcast direkt den nächsten Termin koordiniert und uns sodann alsbald und nahezu unverzüglich an einen Tisch gesetzt um zu beschließen, dass wir noch ein wenig Zeit haben, ehe Urs, der alte Teufelskerl es sich nicht nehmen lassen wollte, das irgendwann doch noch auf wundersame Weise zustande gekommene Gespräch in seine riesigen Stahlpranken zu nehmen und es so lange zu kneten, dass eben jene Podcast-Episode dabei herausgekommen ist. Dafür hat er sogar kurz – aber wirklich nur ganz kurz – seine Molli-Produktion pausiert und aufgehört, den Besenstiel anzuspitzen. Die linke Hand hatte er aber trotzdem noch frei, um marxistische Parolen an Eure Wände zu schmieren. Ha! Wir wünschen Euch jedenfalls einen fröhlichen Arbeiter:innen-Kampftag. Nehmt ein erfrischendes Bad im Strahl der Wasserwerfer, tanzt im Rhythmus der Pauken und Trompeten und trinkt einen Mimosa auf die Mimose zweiter Wahl. Viva la Revolución! Stößchen!

Wir haben gespielt (erstaunlich, oder? Bei einem Videospielepodcast? Das hat selbst uns kalt erwischt):

Christian

  • Replaced + Hades 2
  • MW I+II+III, Blops7

Norman

  • Super Meat Boy 3D
  • Dragon’s Dogma 2
  • Marathon

Urs

  • Final Fantasy VII Remake Integrade
  • John Carpenter‘s Toxic Commando 
  • Pragmata 

Hardware

  • PS5 Pro
  • PS Portal

Ereignisse:

Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren (Bis Juni 2026):

Verpasst im April

  • Darwin’s Paradox (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC) – April 2
  • Dosa Divas: One Last Meal (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC) – April 14
  • Replaced (Xbox Series X/S, PC) – April 14
  • Hades II (PlayStation 5, Xbox Series X/S) – April 14
  • Pragmata (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC) – April 17
  • Kiln (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) – April 23
  • Diablo IV: Lord of Hatred (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) – April 28
  • Saros (PlayStation 5) – April 30

Mai/Juni

Besprechenswerte Filme:

  • 28 Years Later: Bone Temple
  • Project Hail Mary (Der Astronaut)
  • Super Mario Galaxy Movie 
  • (Life of Chuck + Anora)
  • The Drama

Musik:

  • Malefic Throne – Conquering Darkness 
  • Perdition Temple – Malign Apotheosis
  • Minus Youth – Lines Crossed
  • Thundercat – Distracted 
  • Poison the Well – Peace in Place
  • Flea – Honora
  • Terror – Still Suffer

Bücher:

  • Grace Blakeley – Vulture Capitalism: How to Survive in an Age of Corporate Greed
  • Emma Dabiri – What White People Can Do next: From Allyship to Coalition
  • Arun Kundnani – What is Anti-Racism and why it means Anti-capitalism 
  • Andy Weir – Project Hail Mary (Der Astronaut)
  • Matt Dinniman – Dungeon Crawler Carl 
  • Marx at the Arcade: Consoles, Controllers, and Class Struggle

Podcasts:

  • Once we were Spacemen
  • Designer Notes

Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia. 

Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.

Podcast: Download (Dauer: 3:14:16 — 156.1MB)

