Polyneux tritt nach. Episode 20: Frech und dumm

Fritze Fritze Fatzke, Fritze Fritze Fatz… Freunde, da sind wir wieder! In Rekordzeit haben wir nicht nur praktisch nahtlos nach dem letzten Podcast direkt den nächsten Termin koordiniert und uns sodann alsbald und nahezu unverzüglich an einen Tisch gesetzt um zu beschließen, dass wir noch ein wenig Zeit haben, ehe Urs, der alte Teufelskerl es sich nicht nehmen lassen wollte, das irgendwann doch noch auf wundersame Weise zustande gekommene Gespräch in seine riesigen Stahlpranken zu nehmen und es so lange zu kneten, dass eben jene Podcast-Episode dabei herausgekommen ist. Dafür hat er sogar kurz – aber wirklich nur ganz kurz – seine Molli-Produktion pausiert und aufgehört, den Besenstiel anzuspitzen. Die linke Hand hatte er aber trotzdem noch frei, um marxistische Parolen an Eure Wände zu schmieren. Ha! Wir wünschen Euch jedenfalls einen fröhlichen Arbeiter:innen-Kampftag. Nehmt ein erfrischendes Bad im Strahl der Wasserwerfer, tanzt im Rhythmus der Pauken und Trompeten und trinkt einen Mimosa auf die Mimose zweiter Wahl. Viva la Revolución! Stößchen!
Wir haben gespielt (erstaunlich, oder? Bei einem Videospielepodcast? Das hat selbst uns kalt erwischt):
Christian
- Replaced + Hades 2
- MW I+II+III, Blops7
Norman
- Super Meat Boy 3D
- Dragon’s Dogma 2
- Marathon
Urs
- Final Fantasy VII Remake Integrade
- John Carpenter‘s Toxic Commando
- Pragmata
Hardware
- PS5 Pro
- PS Portal
Ereignisse:
- Die neue Xbox-Chefin erzählt eine Menge darüber, dass sie Xbox “zurückbringen” will. Was das bedeutet, weiß niemand so genau. Zurück zu Konsolen-Exclusives? Öffnung der Plattform für andere Stores? Derweil wird der Game Pass günstiger, weil CoD raus ist. Aber mit $22,99 ist Ultimate immer noch teurer, als es vor der wahnwitzigen Preiserhöhung vor ein paar Monaten war. https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-boss-says-she-wants-to-make-the-right-decision-on-future-game-exclusivity/
- Der Steam-Controller kommt raus und kostet 99 FUCKING Euro. Valve sagt offen, warum er losgelöst von den den Steam-Machines erschein: Es ist kein Ram drin. https://www.videogameschronicle.com/news/this-doesnt-have-ram-valve-explains-why-steam-controller-is-releasing-before-steam-machine/
- In Südkorea wird die PS5 jetzt auch teurer, Europa und USA waren schon dran. Hier kostet die PS5 jetzt 599,99 und die PS5 Pro 899,99 FUCKING MOTHERFUCKING Euro FUCK! https://www.videogameschronicle.com/news/south-korea-and-southeast-asia-are-the-latest-regions-to-get-a-ps5-price-increase/
- Die Dreharbeiten zum Elden-Ring-Film haben begonnen und angeblich ist der das teuerste A24-Projekt seit jemals. What could possibly go wrong? https://www.videogameschronicle.com/news/elden-ring-movie-cast-revealed-as-its-claimed-a24-film-has-a-budget-well-over-100m/
- Die Street-Fighter- und Resident-Evil-Filme kommt auch!
Spiele, die uns (vielleicht auch auf eine irgendwie perverse Art) interessieren (Bis Juni 2026):
Verpasst im April
- Darwin’s Paradox (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC) – April 2
- Dosa Divas: One Last Meal (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC) – April 14
- Replaced (Xbox Series X/S, PC) – April 14
- Hades II (PlayStation 5, Xbox Series X/S) – April 14
- Pragmata (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC) – April 17
- Kiln (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) – April 23
- Diablo IV: Lord of Hatred (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) – April 28
- Saros (PlayStation 5) – April 30
Mai/Juni
- Mixtape (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC) – May 7
- Directive 8020 (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) – May 12
- Indiana Jones and the Great Circle (Switch 2) – May 12 – Read review
- Sektori (Switch 2) – May 14
- Forza Horizon 6 (Xbox Series X/S, PC) – May 19
- Coffee Talk Tokyo (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, PC) – May 21
- Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2) – May 21
- Zero Parades: For Dead Spies (PlayStation 5, PC) – May 21
- Bubsy 4D (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) – May 22
- 007 First Light (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) – May 27
- The 7th Guest Remake (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) – June 4
- Gothic 1 Remake (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) – June 5
- Denshattack! (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC) – June 17
Besprechenswerte Filme:
- 28 Years Later: Bone Temple
- Project Hail Mary (Der Astronaut)
- Super Mario Galaxy Movie
- (Life of Chuck + Anora)
- The Drama
Musik:
- Malefic Throne – Conquering Darkness
- Perdition Temple – Malign Apotheosis
- Minus Youth – Lines Crossed
- Thundercat – Distracted
- Poison the Well – Peace in Place
- Flea – Honora
- Terror – Still Suffer
Bücher:
- Grace Blakeley – Vulture Capitalism: How to Survive in an Age of Corporate Greed
- Emma Dabiri – What White People Can Do next: From Allyship to Coalition
- Arun Kundnani – What is Anti-Racism and why it means Anti-capitalism
- Andy Weir – Project Hail Mary (Der Astronaut)
- Matt Dinniman – Dungeon Crawler Carl
- Marx at the Arcade: Consoles, Controllers, and Class Struggle
Podcasts:
- Once we were Spacemen
- Designer Notes
Bei der Titelmelodie handelt es sich um Cliff Jumper von AvapXia.
Cliff Jumper by AvapXia is licensed under a Attribution 4.0 International License.
Podcast: Download (Dauer: 3:14:16 — 156.1MB)
